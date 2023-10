Inilunsad ng NASA ang Paghahanap para sa $1 Bilyon na Mga Panukala sa Disenyo ng Space-Tug

By

Sinimulan ng NASA ang paghahanap para sa mga panukala sa disenyo para sa isang space-tug na magiging responsable para sa pag-alis ng tumatandang International Space Station (ISS) sa orbit. Ang spacecraft, na opisyal na kilala bilang US Deorbit Vehicle, ay tututuon sa panghuling aktibidad ng deorbit na ligtas na maglalabas ng ISS sa orbit sa ibabaw ng karagatan, malayo sa mga mataong lugar. Ang halaga ng spacecraft ay tinatayang nasa $1 bilyon.

Ang desisyon na ituloy ang US Deorbit Vehicle ay dumating pagkatapos magsagawa ng mga pagsusuri ang NASA at ang mga kasosyo nito na nagsasaad na ang isang bagong solusyon sa spacecraft ay magbibigay ng mas matatag na kakayahan para sa responsableng deorbit. Ang spacecraft ng Russia ay isinasaalang-alang din para sa papel na ito nang mas maaga.

Ang mga panukala sa disenyo para sa space-tug ay maaaring mga nobelang disenyo o pagbabago ng umiiral na spacecraft. Ang mga interesadong miyembro ng industriya ay may hanggang ika-17 ng Nobyembre upang isumite ang kanilang mga panukala. Ang spacecraft ay kakailanganing gumana sa unang paglipad nito at magkaroon ng redundancy at anomaly recovery capabilities para ipagpatuloy ang deorbit burn.

Gayunpaman, aabutin ng ilang taon bago maisagawa ang space-tug para sa ISS deorbit. Ang NASA at tatlong iba pang ahensya ng kalawakan ay nagpaplano para sa humigit-kumulang pitong taon ng paggamit ng ISS. Higit pa riyan, ang NASA ay may mga ambisyon na gumamit ng mga komersyal na istasyon ng espasyo para sa mababang mga pagsisikap sa orbit.

Pinagmulan: NASA

Kahulugan:

Deorbit: Ang proseso ng ligtas na paglabas ng spacecraft o bagay mula sa orbit nito at ibalik ito sa Earth.

Space-tug: Isang spacecraft na idinisenyo upang maniobra at magdala ng iba pang spacecraft o mga bagay sa kalawakan.

Pinagmulan: NASA