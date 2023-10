Ang Natatanging Pananaw ng Annular Eclipse: Ang Nakita ng DSCVR Mission ng NASA

By

Ang mga mahilig sa eclipse sa United States ay binigyan ng isang pambihirang tanawin noong nakaraang katapusan ng linggo habang naganap ang isang celestial event na tinatawag na annular eclipse. Hindi tulad ng mas pamilyar na kabuuang solar eclipse na naglulubog sa mundo sa kadiliman, ang annular eclipse ay lumilikha ng nakamamanghang "ring of fire" effect habang ang Buwan ay eksaktong nakahanay sa Araw ngunit hindi ito ganap na natatakpan.

Sa panahon ng kabuuang solar eclipse, tama lang ang distansya ng Buwan sa Earth, na lumilikha ng ilusyon ng kumpletong blackout maliban sa corona at prominences. Gayunpaman, sa isang annular eclipse, ang Buwan ay nasa pinakamalayong distansya mula sa Earth, na kilala bilang "apogee." Bilang resulta, nasaksihan ng mga tagamasid ang isang napakagandang singsing ng sikat ng araw na nakapalibot sa Buwan, na nagbibigay dito ng hitsura ng isang mapula-pula-kahel na singsing ng apoy.

Habang ang mga tagamasid ng eclipse ay namangha sa hindi pangkaraniwang bagay na ito mula sa lupa, ang misyon ng Deep Space Climate Observatory (DSCVR) ng NASA ay nakakuha ng ibang tanawin mula sa kalawakan. Ginamit ng DSCVR, na matatagpuan sa Lagrange Point 1, isang stable orbital point, ang Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) nito upang idokumento ang anino ng eclipse habang lumilipas ito sa Estados Unidos.

Ang epicenter ng anino, kung saan ang singsing ng sikat ng araw ay pinakakilala, ay umabot mula Oregon sa Pacific Northwest hanggang Texas sa South. Ang mga nasa labas ng gitnang landas na ito ay nakaranas lamang ng bahagyang eclipse. Ang tagal at intensity ng eclipse ay iba-iba depende sa lokasyon ng mga nagmamasid.

Ang celestial excitement ay hindi nagtatapos sa annular eclipse na ito. Sa huling bahagi ng taong ito, sa ika-28 ng Oktubre, ang isang lunar eclipse ay makikita sa mga bahagi ng Europe, Asia, Africa, at Australia. Ang susunod na malaking solar eclipse ay magaganap sa ika-8 ng Abril, 2024, na tutunton sa isang landas mula Mexico hanggang sa Estados Unidos at hanggang sa hilagang-silangan ng Canada.

Habang ang misyon ng DSCVR ng NASA ay patuloy na kumukuha ng mga nakamamanghang larawan mula sa kalawakan, ang mga paparating na eclipse na ito ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon para sa mga siyentipiko at mga tagamasid na parehong masaksihan ang nakamamanghang kagandahan ng mga celestial alignment na ito.

Pinagmumulan:

– “Darkenened by the Moon's Shadow: Annular Eclipses” ng NASA

– “Solar Eclipses sa 2023 at 2024” ng NASA