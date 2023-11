The Intersection of Music and the Cosmos: Translating Astronomy into Art

Ang kagandahan at misteryo ng kalangitan sa gabi ay matagal nang nakakuha ng imahinasyon ng sangkatauhan. Ang mga artista, sa partikular, ay madalas na nakahanap ng inspirasyon sa kalawakan at pagiging kumplikado ng kosmos. Habang ang mga teleskopyo tulad ng Chandra X-ray Observatory, Hubble, at Spitzer ay nagbigay ng advanced na pag-unawa sa uniberso, nananatili ang pang-akit ng kalangitan sa gabi. Ngayon, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Chandra X-ray Observatory ng NASA at SYSTEM Sounds ay nagtulay sa agwat sa pagitan ng agham at sining, na lumikha ng isang natatanging proyekto na kilala bilang A Universe of Sound.

Ang Universe of Sound ay isang proyekto ng data sonification na nagko-convert ng visual na nakamamanghang deep-space na data mula sa mga teleskopyo ng NASA sa mga naririnig na komposisyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mathematical mappings upang magtalaga ng digital audio sa mga pixel value, binibigyang-daan ng proyekto ang mga tagapakinig na makaranas ng astronomical na data sa pamamagitan ng pakiramdam ng pandinig. Hindi tulad ng mga nakaraang pagsusumikap sa sonification ng data, ginawa ng kompositor na si Sophie Kastner ang proyektong ito ng isang hakbang sa pamamagitan ng paglikha ng musika na maaaring tugtugin ng mga bihasang musikero sa mga tunay na instrumento.

Ang pinakabagong piraso ni Kastner, "Where Parallel Lines Converge," ay binabago ang X-ray, infrared, at optical visual data ng Milky Way's Galactic Center sa isang dissonant symphony ng mga tala. Gumagawa ng inspirasyon mula sa isang pinagsama-samang imahe na ginawa noong 2009, nakatuon ang Kastner sa mga nakakabighaning elemento gaya ng double star system, mga kilalang filament, at ang napakalaking black hole sa gitna ng Milky Way.

Sa pamamagitan ng kumbinasyon ng artistikong interpretasyon at pinagbabatayan na mga prinsipyo sa matematika, A Universe of Sound ay walang putol na pinaghalo ang sining at agham. Ang mga algorithm ng computer ay mathematically nagmamapa ng data mula sa Chandra, Hubble, at Spitzer sa mga tunog na nakikita ng mga tao. Pagkatapos ay kinuha ni Kastner ang data na ito at nagdagdag ng artistikong twist, na tinitiyak na ang musika ay maaaring i-play ng mga tunay na musikero.

Nag-aalok ang proyektong ito ng bago at natatanging paraan para makipag-ugnayan ang mga tao sa kosmos, na pinagsasama ang mga tool ng agham at ang kapangyarihan ng masining na pagpapahayag. Tulad ng inilalarawan ni Kastner, ang pagkuha ng isinalin na data mula sa kalawakan at paglalagay ng human twist dito ay katulad ng pagsulat ng isang kathang-isip na kuwento batay sa mga totoong katotohanan. Ito ay isang testamento sa walang hanggang koneksyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng kalangitan sa gabi.

Upang galugarin ang intersection ng astronomy at sining, ang komposisyon ni Kastner, "Where Parallel Lines Converge," ay magagamit para sa pag-download bilang sheet music mula sa website ni Chandra. Ang piraso ay naitala ng Ensemble Éclat at isinagawa ni Charles-Eric Fontaine. Nag-aalok ang A Universe of Sound ng bagong pananaw sa ating pag-unawa sa uniberso, na nag-aanyaya sa atin na tuklasin ang kosmos sa pamamagitan ng mga harmonies at melodies ng musika.

Mga Madalas Itanong:

1. Ano ang Isang Uniberso ng Tunog?

Ang A Universe of Sound ay isang collaborative na proyekto sa pagitan ng Chandra X-ray Observatory at SYSTEM Sounds ng NASA na nagko-convert ng deep-space visual na data mula sa mga teleskopyo sa mga naririnig na komposisyon.

2. Paano gumagana ang A Universe of Sound?

Ang mga algorithm ng data sonification ay mathematically na nagmamapa ng visual na data mula sa mga teleskopyo ng NASA sa mga tunog na maaaring makita ng mga tao. Ang mga bihasang musikero ay tumutugtog ng mga tunog na ito sa mga tunay na instrumento, na lumilikha ng mga natatanging komposisyon.

3. Ano ang layunin ng A Universe of Sound?

Nilalayon ng A Universe of Sound na tulay ang agwat sa pagitan ng agham at sining sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong paraan para makipag-ugnayan ang mga tao sa cosmic data. Nagbibigay ito ng pagkakataong maranasan ang mga kababalaghan ng uniberso sa pamamagitan ng pakiramdam ng pandinig.

4. Ano ang kahalagahan ng kontribusyon ni Sophie Kastner?

Ang kompositor na si Sophie Kastner ay nagsagawa ng proyekto ng data sonification sa pamamagitan ng paglikha ng musika na maaaring tugtugin ng mga dalubhasang musikero sa mga tunay na instrumento, na nagdaragdag ng masining na twist sa proyekto. Ang kanyang mga komposisyon, gaya ng "Where Parallel Lines Converge," ay nag-aalok ng natatanging interpretasyon ng cosmic data.

5. Paano ko mararanasan ang Isang Uniberso ng Tunog?

Isa sa mga komposisyon ni Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge," ay magagamit para sa pag-download bilang sheet music mula sa website ni Chandra. Maaari din itong pakinggan sa pamamagitan ng mga pag-record na ginawa ng Ensemble Éclat.