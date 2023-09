Ibinigay ng NASA ang Imaging Spectrometer sa Planet para sa Pagsasama sa Tanager Satellite

By

Ang Jet Propulsion Laboratory (JPL) ng NASA ay nagbigay ng imaging spectrometer sa American Earth imaging company, Planet, para sa pagsasama sa Tanager 1 hyperspectral satellite. Ang milestone na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang para sa Carbon Mapper Coalition, na naglalayong mas maunawaan ang global methane at carbon dioxide emissions.

Ang imaging spectrometer na binuo ng JPL ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pag-detect, pagtukoy, at pag-quantify ng point source emissions ng methane at carbon dioxide. Magbibigay ito ng mahalagang data upang suportahan ang misyon ng Koalisyon.

Bilang bahagi ng pangako nito sa Coalition, aktibong nagtatrabaho ang Planet sa pagbuo at paglulunsad ng dalawang hyperspectral satellite, Tanager 1 at Tanager 2. Inaasahang magiging handa ang Tanager 1 para sa paglulunsad sa 2024.

Bukod pa rito, isinusulong ng Planet ang Pelican Program nito. Ang unang Tech Demo, TD1, ay ganap na binuo at nakatakdang ilunsad sa huling bahagi ng taong ito. Ang pangunahing layunin ng TD1 ay subukan ang satellite platform at mga operating system sa isang orbital na kapaligiran. Ang mga aral na natutunan mula sa TD1 ay magpapabatid sa mga pag-ulit sa hinaharap ng mga satellite ng Pelican at Tanager.

Ang Planet ay aktibong nakikipagtulungan sa mga user sa kanilang Early Access Program (EAP) upang maunawaan kung paano maihahatid ng hyperspectral data ang pinakamaraming halaga sa iba't ibang organisasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng sintetikong data na binuo sa pakikipagtulungan sa Rendered.ai, nilalayon ng Planet na mangalap ng komprehensibong feedback sa merkado at tukuyin ang mga makabagong aplikasyon at mga kaso ng paggamit para sa hinaharap na hyperspectral na data.

Sa pagsasamang ito ng imaging spectrometer sa Tanager 1 satellite, parehong umuusad ang NASA at Planet patungo sa kanilang ibinahaging layunin ng pagsubaybay at pag-unawa sa mga greenhouse gas emissions nang mas epektibo. Ang pagtutulungang ito ay magbibigay daan para sa mas mahusay na pagsusuri sa pagbabago ng klima at pagsusumikap sa pagpapagaan.

Pinagmumulan:

– NASA JPL

– Planeta