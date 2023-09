Ang Kinabukasan ng International Space Station: Iminumungkahi ng NASA ang US Deorbit Vehicle

Inihayag ng NASA ang mga planong iretiro ang International Space Station (ISS) sa pagtatapos ng dekada. Bilang bahagi ng nakaplanong pagreretiro ng istasyon, iminungkahi ng NASA ang pagbuo ng US Deorbit Vehicle (USDV), isang spacecraft na idinisenyo upang ligtas na i-deorbit ang ISS. Ang ISS, isang pinagsamang pakikipagsapalaran ng limang ahensya sa kalawakan, ay nasa operasyon mula noong 1998 at nakatakdang magpatuloy hanggang 2030, kung saan ang Russia ay nangako hanggang sa hindi bababa sa 2028.

Ang ligtas na deorbit ng ISS ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat ng limang ahensya ng kalawakan, na may layuning maiwasan ang mga matataong lugar. Bilang paghahanda para sa pagreretiro ng ISS, sinisikap ng NASA na ilipat ang mga operasyon nito sa mababang orbit ng Earth tungo sa komersyal na pagmamay-ari at pinapatakbong mga platform. Ang pagbabagong ito ay naglalayong tiyakin ang patuloy na pag-access at presensya sa espasyo para sa pananaliksik, pagpapaunlad ng teknolohiya, at internasyonal na pakikipagtulungan.

Mga nakaraang diskarte para sa pag-deorbit sa ISS na kasangkot gamit ang maramihang Roscosmos Progress spacecraft. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagsusuri ay humantong sa NASA na imungkahi ang pagbuo ng isang bagong spacecraft, ang USDV, na magbibigay ng mas matatag na kakayahan para sa responsableng deorbit. Ang USDV ay tututuon sa panghuling aktibidad ng deorbit at maaaring isang bagong disenyo ng spacecraft o isang pagbabago ng isang umiiral na spacecraft. Ito ay idinisenyo upang gumana sa una nitong paglipad at magkaroon ng sapat na redundancy at anomaly recovery capability upang maisagawa ang kritikal na deorbit burn.

Ang pagbuo ng USDV ay magiging isang masalimuot at matagal na pagsisikap, na nangangailangan ng mga taon ng pag-unlad, pagsubok, at sertipikasyon. Gayunpaman, ang iminungkahing spacecraft na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa diskarte ng NASA sa pag-deorbit sa ISS at tinitiyak ang isang ligtas at kontroladong pag-decommission ng space station.

