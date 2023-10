Iniimbitahan ng NASA ang Publiko sa Mga Virtual na Aktibidad Bago ang Paglulunsad ng Psyche Spacecraft

Ang NASA ay naghahanda para sa paglulunsad ng kanyang Psyche spacecraft, na magsisimula sa isang misyon na pag-aralan ang isang asteroid na mayaman sa metal na matatagpuan sa panlabas na bahagi ng pangunahing asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang spacecraft ay magbibigay ng mahahalagang insight sa mga planetary core at ang pagbuo ng Earth mismo.

Ang Psyche spacecraft ay naka-iskedyul na lumipad sa 10:16 am EDT sa Huwebes, Oktubre 12, sakay ng isang SpaceX Falcon Heavy rocket mula sa Launch Complex 39A sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida. Bilang karagdagan sa pangunahing misyon nito, magho-host din ang spacecraft ng teknolohiyang demonstrasyon na tinatawag na Deep Space Optical Communications (DSOC), na susubok sa mga komunikasyong laser sa kabila ng Buwan sa unang pagkakataon.

Upang makisali sa publiko sa kapana-panabik na misyon na ito, iniimbitahan ng NASA ang mga indibidwal na lumahok sa mga virtual na aktibidad. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro bilang isang virtual na bisita, ang mga kalahok ay magkakaroon ng access sa mga na-curate na mapagkukunan, mga pagbabago sa iskedyul, at impormasyong tukoy sa misyon na ihahatid mismo sa kanilang email inbox. Bilang isang espesyal na souvenir, ang mga virtual na bisita ay makakatanggap ng commemorative stamp para sa kanilang "virtual guest passport" pagkatapos ng bawat aktibidad.

Ang live launch broadcast ay magsisimula sa 9:30 am EDT sa Huwebes, Oktubre 12, at mapapanood sa iba't ibang platform, kabilang ang YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, ang NASA app, www.nasa.gov/nasatv, at UHD Channel ng NASA.

Ang misyon na ito ay nagpapakita ng isang pambihirang pagkakataon para sa publiko na maging bahagi ng siyentipikong paggalugad at pagtuklas ng NASA. Gamit ang virtual na pag-access at mga mapagkukunang nagbibigay-kaalaman, ang mga indibidwal ay maaaring manatiling updated sa mga pinakabagong development at masaksihan ang kamangha-manghang paglulunsad ng Psyche spacecraft. Ito ay isang pagkakataon upang palawakin ang ating pang-unawa sa pagbuo ng planeta at ang mga misteryo ng ating sariling planeta.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa misyon ng Psyche, mangyaring bisitahin ang website ng NASA.

