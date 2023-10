Ang 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium ng NASA na Tumutok sa Pagsulong ng Space Science at Exploration

Inaanyayahan ng NASA ang mga kinatawan ng media na dumalo sa 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, na magaganap mula Miyerkules hanggang Biyernes, Oktubre 25-27, sa University of Alabama sa Huntsville. Ang tema ng taong ito ay "Pagsulong ng Kalawakan: Mula sa LEO hanggang Lunar at Higit pa," at ang symposium ay magtatampok ng mga tagapagsalita mula sa gobyerno, industriya, at akademya na tatalakay sa mga pinakabagong pag-unlad, mga pagkakataon sa hinaharap, at mga hamon sa agham at paggalugad sa kalawakan.

Sa mga kalahok ng NASA, si Administrator Bill Nelson ay magbibigay ng mga pahayag sa pananghalian ng mga parangal sa Oktubre 25. Kasama rin sa pananghalian ang isang talakayan sa mga human landing system. Ang media na interesadong makipag-usap kay Administrator Nelson ay maaaring makipag-ugnayan kay Jackie McGuinness sa [email protected]. Ang mga miyembro ng media na interesadong dumalo sa symposium ay dapat makipag-ugnayan kay American Astronautical Society Executive Director Jim Way sa [email protected] o 703-866-0021 para sa mga kredensyal.

Ang kaganapan ay magsisimula sa pambungad na pananalita ni Joseph Pelfrey, kumikilos na direktor ng Marshall Space Flight Center ng NASA, na magmo-moderate din ng isang panel ng Artemis sa Miyerkules ng umaga. Ang iba pang mga tagapagsalita mula sa Marshall Space Flight Center ay kinabibilangan ni Shane Canerday, aerospace engineer; John Honeycutt, manager ng Space Launch Systems Program; Dayna Ise, deputy manager ng Science and Technology Office; Mallory James, aerospace engineer; Mary Beth Koelbl, direktor ng Engineering Directorate; Jason Turpin, senior teknikal na pinuno ng Propulsion; at Lisa Watson-Morgan, tagapamahala ng Human Landing System Program.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa symposium at sa buong programa, mangyaring bisitahin ang astronautical.org/events/vbs.

