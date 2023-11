Inaanyayahan ng NASA ang Lahat na Ipadala ang Kanilang Pangalan sa Moon Europa ng Jupiter

Nag-aalok ang NASA ng isang pambihirang pagkakataon para sa mga mahilig sa kalawakan na maiukit ang kanilang mga pangalan sa isang microchip na sakay ng Europa Clipper space probe. Ang spacecraft ay nakatakdang pumasok sa orbit sa paligid ng Jupiter sa susunod na limang taon, na may pangunahing layunin na tuklasin ang Europa, isa sa mga nakakaintriga na buwan ng higanteng gas, sa paghahanap ng mga palatandaan ng pagiging matitirahan. Iniisip ng mga siyentipiko na ang Europa ay maaaring maglaman ng karagatan sa ilalim ng panlabas na layer nito.

Bagama't tila nobela ang inisyatiba na ito, ang NASA ay may matagal nang tradisyon ng pakikipag-ugnayan sa publiko at pag-imbita sa kanilang aktibong pakikilahok sa iba't ibang misyon sa kalawakan. Noong 1995, ang unang Mars rover, Sojourner, ay pinangalanan pagkatapos ng ika-19 na siglong aktibista ng karapatan ng kababaihan, Sojourner Truth, kasunod ng mungkahi na ginawa ng isang 12-taong-gulang na batang babae. Kasama sa isa pang halimbawa ang isang mini-DVD na may dalang libu-libong lagda na ipinadala kay Saturn sakay ng Cassini-Huygens probe.

Ang misyon ng Europa Clipper ay naghahangad na tukuyin ang mga potensyal na landing site para sa hinaharap na mga misyon sa Europa. Gugugulin ito ng dalawang taon sa pag-survey sa gilid na nakaharap sa malayo sa Jupiter at isa pang dalawang taon sa gilid na nakaharap sa higanteng gas. Sa pagtatapos ng misyon nito, ang spacecraft ay sadyang makakabangga sa Ganymede, isa sa iba pang buwan ng Jupiter.

Sa ngayon, mahigit 840,000 na pangalan ang naisumite na para maisama sa microchip, at may pagkakataon pa rin ang mga indibidwal na idagdag ang kanilang mga pangalan hanggang sa deadline sa ika-31 ng Disyembre. Upang makilahok, ang mga interesadong indibidwal ay maaaring bisitahin lamang ang website ng NASA sa europa.nasa.gov at mag-sign up. Bukod pa rito, ang Europa Clipper ay magdadala din ng isang espesyal na tula na pinamagatang "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" na isinulat ng US Poet Laureate na si Ada Limon.

Ang pagpapadala ng mga pangalan sa kalawakan ay sumisimbolo sa walang humpay na pag-uusisa ng sangkatauhan at sa ating hindi natitinag na pagnanais na tuklasin nang higit pa sa mga hangganan ng ating planeta. Habang sinisimulan ng Europa Clipper ang epikong paglalakbay nito, dadalhin nito ang mga adhikain at pangarap ng libu-libong indibidwal, lahat ay sabik na mag-iwan ng kanilang marka sa malawak na kosmos.

