Mga Bagong Perspektibo sa EMIT Instrument ng NASA: Pagma-map sa Mga Pinagmumulan ng Methane Point

Noong Hulyo 2022, inilunsad ng NASA ang Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) instrument na may pangunahing misyon ng pagmamapa ng mga pangunahing mineral sa mga tuyong rehiyon at pag-aaral sa epekto ng matataas na alikabok sa ating klima. Gayunpaman, ipinakita ng makabagong bagong pananaliksik na ang EMIT ay may kakayahang tuklasin at tukuyin ang higit sa 750 point-source emissions ng mga greenhouse gases, kabilang ang methane, isang malakas na greenhouse gas na responsable para sa pagbabago ng klima.

Noong nakaraan, ang mga instrumento sa pagtukoy ng methane ay pangunahing naka-deploy sa mga sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa mas mababang mga altitude. Bagama't nag-aalok ang mga instrumentong ito ng mas mataas na sensitivity, limitado ang kanilang saklaw na lugar at tagal ng pagmamasid. Madalas din silang itinuturing na masyadong malayo, mapanganib, o magastos para sa malawakang pag-deploy. Ang EMIT, sa kabilang banda, ay nagpapatakbo mula sa International Space Station, na nagbibigay-daan dito upang obserbahan ang mga methane plume mula sa isang mas mataas na lugar na sumasaklaw sa isang mas malaking lugar.

Ang imaging spectrometer ng EMIT ay kumukuha ng 50-milya-by-50-milya na mga larawan, na kilala bilang "mga eksena," ng ibabaw ng Earth. Sa unang 30 araw ng operasyon nito, natukoy ng instrumento ang 60% hanggang 80% ng mga methane plume na karaniwang nakikita sa panahon ng mga airborne campaign. Ang kahanga-hangang kakayahan na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagtukoy ng parehong malaki at maliit na pinagmumulan ng methane, kabilang ang "super-emitters" na nag-aambag nang hindi katimbang sa mga emisyon ng methane.

Ang pagkilala sa mga pinagmumulan ng methane point ay mahalaga sa pagharap sa pagbabago ng klima. Ang methane ay hanggang 80 beses na mas epektibo sa pag-trap ng init kaysa sa carbon dioxide, na ginagawa itong isang malaking kontribusyon sa global warming. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga partikular na pinagmumulan ng methane, maaaring bumuo ang mga siyentipiko ng mga naka-target na estratehiya upang mabawasan ang mga emisyon at pagaanin ang mga epekto ng pagbabago ng klima.

Ang kamakailang pag-aaral na gumagamit ng data mula sa methane detection ng EMIT ay higit na nagtatampok sa potensyal ng instrumento na higit pa sa pangunahing misyon nito. Ang kahanga-hangang kakayahan na ito ay lumampas sa mga inaasahan at ipinakita ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga makabagong teknolohiya na nagbibigay sa atin ng komprehensibong pag-unawa sa klima ng ating planeta.

FAQ:

Q: Ano ang EMIT?

A: Ang EMIT ay kumakatawan sa Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, isang instrumento ng NASA na inilunsad noong Hulyo 2022 upang i-map ang mga pangunahing mineral sa mga tuyong rehiyon at pag-aralan ang epekto ng alikabok sa klima.

T: Paano nakikita ng EMIT ang mga emisyon ng methane?

A: Ginagamit ng EMIT ang imaging spectrometer nito onboard sa International Space Station upang obserbahan ang mga methane plumes sa ibabaw ng Earth, na nagbibigay-daan dito na matukoy ang mga point source ng methane emissions.

T: Bakit mahalaga ang pagtukoy sa mga pinagmumulan ng methane?

A: Ang methane ay isang makapangyarihang greenhouse gas na nag-aambag sa global warming. Ang pagtukoy sa mga partikular na pinagmumulan ng methane ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na bumuo ng mga naka-target na estratehiya upang bawasan ang mga emisyon at pagaanin ang pagbabago ng klima.

T: Paano maihahambing ang kakayahan ng EMIT sa tradisyonal na mga instrumento sa pagtukoy ng methane?

A: Bagama't ang mga instrumentong naka-deploy sa sasakyang panghimpapawid ay nag-aalok ng mas mataas na sensitivity, ang mas mataas na vantage point ng EMIT at mas malaking saklaw na lugar ay nagbibigay-daan dito na makakita ng mga makabuluhang methane plumes at matukoy ang mga point source nang mas epektibo.