Matagumpay na Nakuha ng NASA ang Unang Sample ng Asteroid: Pagbubukas ng Mga Bagong Oportunidad para sa Pananaliksik sa Siyentipiko

Nakamit ng NASA ang isang malaking milestone sa paggalugad sa kalawakan sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng kauna-unahang asteroid sample ng America. Ang pitong taong mahabang misyon ng "OSIRIS-REx" na spacecraft ay nagtapos sa ligtas na paglapag ng isang kapsula na naglalaman ng mahalagang kargamento sa isang disyerto sa Utah noong Setyembre 24. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkumpleto ng isang makasaysayang misyon kundi pati na rin ang marka ang simula ng isang kapana-panabik na bagong panahon sa larangan ng astronomiya.

Ang target ng misyong ito ay ang asteroid na pinangalanang Bennu. Pinili para sa tinatayang edad nitong 4.5 bilyong taon, ang pag-aaral ng sample ng Bennu ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga unang yugto ng ating solar system. Bukod pa rito, ang laki at orbit ni Bennu ay ginawa itong mainam na kandidato para sa misyon na ito, dahil pana-panahon itong nag-intersect sa orbit ng Earth tuwing anim na taon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bennu, maaari rin tayong makakuha ng kaalaman upang tumulong sa pagpaplano ng hinaharap na mga planetary defense mission, isinasaalang-alang ang bahagyang posibilidad ng isang banggaan sa hinaharap sa pagitan ng Bennu at ng ating planeta.

Kasunod ng ligtas na pagkuha ng kapsula, gumamit ang NASA ng helicopter upang dalhin ito sa isang malinis na silid para sa karagdagang pagsusuri at pangangalaga. Kasunod nito, inilipat ito sa Johnson Space Center sa Houston para sa detalyadong pagsusuri. Sa mga darating na linggo, masusing susuriin at i-catalog ng mga siyentipiko ang bawat particle ng tinatayang 8.8 ounces ng bato at alikabok na nakaimbak sa loob ng canister. Habang ang ilang mga sample ay agad na susuriin, ang iba ay ipapamahagi sa mga siyentipiko sa buong mundo para sa karagdagang pag-aaral.

Ang pagsusuri sa mga sample na ito at ang mga larawang nakunan sa panahon ng misyon ay ibabahagi sa publiko sa isang live na broadcast sa Oktubre 11. Ang makabuluhang tagumpay na ito ay nagbibigay daan para sa hinaharap na mga pagtuklas sa siyensya at mas malalim na pag-unawa sa ating solar system.

Pinagmumulan:

– Administrator ng NASA na si Bill Nelson

– Dante Lauretta, punong imbestigador para sa OSIRIS-REx sa Unibersidad ng Arizona.