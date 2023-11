Bagong Pagsulong sa Komunikasyon: Mga Senyales ng Laser Beam ng 10 Milyong Milya

Sa isang groundbreaking na tagumpay, matagumpay na naipadala ng mga siyentipiko ang mga signal ng komunikasyon sa layong 10 milyong milya gamit ang isang laser beam. Ang tagumpay na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa larangan ng malalim na komunikasyon sa kalawakan at nakatakdang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap ng spacecraft.

Nalampasan ng eksperimentong Deep Space Optical Communications (DSOC) ng NASA ang lahat ng inaasahan sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapadala ng data sa pamamagitan ng laser papunta at mula sa kabila ng Buwan. Ang data ng pagsubok ay ipinadala mula sa Pysche spacecraft, na matatagpuan halos 40 beses na mas malayo kaysa sa Buwan mula sa Earth, hanggang sa Hale Telescope sa Caltech's Palomar Observatory sa California.

Ang demonstrasyon na ito ay kumakatawan sa pinakamalayong paggamit ng mga optical na komunikasyon, na nagpapakita ng potensyal para sa mataas na bilis ng paghahatid ng data sa kalawakan. Ang eksperimento ng DSOC ay naglalayong ipakita ang mga rate ng paghahatid na 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang mga sistema ng dalas ng radyo na ginagamit ng spacecraft.

Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng teknolohiya ng laser, ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbibigay daan para sa pinahusay na mga kakayahan sa komunikasyon sa panahon ng malalim na mga misyon sa kalawakan. Ang kakayahan ng system na magpadala ng high-bandwidth test data sa Earth habang ang Psyche spacecraft ay naglalakbay sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter ay isang magandang hakbang patungo sa pagpapabuti ng kahusayan sa paghahatid ng data.

Ang matagumpay na "unang liwanag" ng teknolohiya ng DSOC ay nagbigay ng mahahalagang insight sa pagiging posible at potensyal ng mga sistema ng komunikasyon na nakabatay sa laser. Sa mga karagdagang pag-unlad, ang teknolohiyang ito ay may potensyal na baguhin ang paggalugad ng kalawakan, na nagbibigay-daan sa mas mabilis at mas mahusay na paglipat ng data sa pagitan ng mga misyon at Earth.

FAQ:

Q: Gaano kalayo naipadala ang laser beam?

A: Ang laser beam ay nailipat sa layong 10 milyong milya.

Q: Ano ang layunin ng eksperimento ng DSOC?

A: Ang eksperimento ng DSOC ay naglalayong ipakita ang mga rate ng paghahatid ng data na 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang mga sistema ng frequency ng radyo na ginagamit ng spacecraft.

T: Ano ang mga potensyal na benepisyo ng mga sistema ng komunikasyon na nakabatay sa laser sa kalawakan?

A: Ang mga sistema ng komunikasyon na nakabatay sa laser ay may potensyal na pahusayin ang kahusayan sa paghahatid ng data, na nagbibigay-daan sa mas mabilis at mas mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga misyon at Earth sa panahon ng deep space exploration.