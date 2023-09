Ang Sample ng Asteroid ay Naglalaman ng Itim na Alikabok at Mga Debris, Natuklasan ng NASA

Nakakita ang mga siyentipiko ng NASA ng itim na alikabok at mga labi sa avionics deck ng canister na may hawak na unang deep space asteroid sample na nakolekta sa kasaysayan ng US. Ang pagtuklas ay ginawa matapos tanggalin ang aluminum lid mula sa canister ng OSIRIS-REx mission. Ang alikabok ay pinaniniwalaang bahagi ng sample at sasailalim sa isang mabilis na pagsusuri.

Ang misyon ng OSIRIS-REx, na inilunsad noong Setyembre 2016, ay nangolekta ng mga sample mula sa asteroid na mayaman sa carbon na Bennu gamit ang isang mahabang stick vacuum. Gayunpaman, ang ilan sa mga nilalaman ng sample ay nawala dahil sa isang naka-jam na pinto pagkatapos ng koleksyon. Sinimulan na ngayon ng spacecraft ang paglalakbay pabalik sa Earth pagkatapos mag-obserba at mangolekta ng mga sample sa loob ng pitong taon.

Ang Bennu ay itinuturing na pinaka-"potensyal na mapanganib" na asteroid sa solar system, na may mas mababa sa 0.05% na posibilidad na maapektuhan ang Earth sa huling bahagi ng 2100s. Ang ilang mga siyentipiko ay naniniwala na ang mga asteroid tulad ng Bennu ay maaaring gumanap ng isang papel sa paggawa ng Earth na matitirahan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga mahahalagang elemento tulad ng tubig, mga molekula sa atmospera, at mga organikong materyales na kinakailangan para sa pinagmulan ng buhay.

Ang sample, na binubuo ng halos isang tasa ng mga durog na bato, ay inihatid kamakailan sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston. Kakalasin ng mga eksperto sa curation ang Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) para ma-access ang sample sa loob. Isang bagong laboratoryo na partikular na idinisenyo para sa OSIRIS-REx mission ang gagamitin para sa layuning ito.

Upang mapanatili ang integridad ng sample, ang TAGSAM ay ilalagay sa isang selyadong lalagyan ng paglilipat upang mapanatili ang nitrogen environment nang hanggang dalawang oras. Pagkatapos ay ililipat ito sa isang "glovebox," na nagpapahintulot sa mga siyentipiko at inhinyero na magtrabaho kasama ang sample nang walang kontaminasyon.

Ang pagbubunyag ng sample ay mai-livestream sa website ng NASA sa Oktubre 11 sa 11 am ET.

Pinagmulan: Fox News (walang ibinigay na URL)