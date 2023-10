Ang Europa Clipper Mission ng NASA na Galugarin ang Enigmatic Moon ng Jupiter

By

Nagsagawa ang NASA ng isang groundbreaking na misyon upang tuklasin ang nagyeyelong buwan ng Jupiter, Europa. Ang misyon ng Europa Clipper ay naglalayong masuri ang pagiging habitability ng buwan sa pamamagitan ng pag-navigate sa matinding radiation na kapaligiran sa paligid ng Jupiter. Upang protektahan ang mga sensitibong elektronikong instrumento sa spacecraft, ang mga inhinyero sa NASA ay bumuo ng isang makabagong solusyon.

Sa halip na indibidwal na protektahan ang bawat bahagi, na magpapataas sa bigat at gastos ng spacecraft, ang NASA ay gumawa ng halos isang sentimetro na kapal ng aluminum vault. Ang vault na ito ay gumaganap bilang isang proteksiyon na kalasag, na binabawasan ang mga antas ng radiation sa mga katanggap-tanggap na limitasyon para sa mga electronics. Ang matagumpay na pagsasara ng vault ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa pag-unlad ng misyon.

“Ang pagsasara ng vault ay nangangahulugan na mayroon kaming lahat ng kinakailangang sangkap na ligtas na nakalagay. Handa na kaming magpatuloy,” sabi ni Kendra Short, ang Deputy Flight System Manager para sa Europa Clipper sa Jet Propulsion Laboratory (JPL) ng NASA sa Southern California.

Ang Jupiter, na may magnetic field nito na 20,000 beses na mas malakas kaysa sa Earth, ay nagtataglay ng mabilis na umiikot na core na bumubuo ng malalakas na radiation belt. Ang mga sinturong ito, na mas malakas pa kaysa sa Van Allen radiation belt ng Earth, ay nakakakuha ng mga particle na may mataas na enerhiya. Ang spacecraft ng Europa Clipper ay dapat makatiis sa patuloy na pambobomba mula sa mga particle na ito, na may potensyal na makagambala sa mga de-koryenteng kagamitan sa barko.

Sa halip na pumasok sa isang parking orbit sa paligid ng Europa, ang spacecraft ay mag-o-orbit sa Jupiter mismo. Sa pamamagitan ng paglayo sa higanteng gas at sa mga radiation belt nito, ligtas na makakalapit ang spacecraft sa Europa para sa isang serye ng mga flyby sa buong misyon. Ang estratehikong diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na masusing pag-aralan ang misteryosong ibabaw ng buwan at mangalap ng mahahalagang data.

Ang paglulunsad ng Europa Clipper mission ay naka-iskedyul para sa Nobyembre 2024. Habang pinasimuno ng NASA ang mga bagong pamamaraan upang tuklasin ang mga celestial na katawan, ang pambihirang misyon na ito ay nangangako na magbubukas ng mga sikreto ng Europa at magbibigay ng karagdagang insight sa potensyal para sa extraterrestrial na buhay sa loob ng ating solar system.

FAQ

1. Bakit gumawa ng vault ang NASA para sa misyon ng Europa Clipper?

Nagtayo ang NASA ng vault upang protektahan ang mga sensitibong electronic na instrumento sa spacecraft ng Europa Clipper mula sa matinding radiation na kapaligiran na nakapalibot sa Jupiter. Binabawasan ng vault ang mga antas ng radiation sa mga katanggap-tanggap na limitasyon, na pinoprotektahan ang electronics.

2. Paano nakakaapekto ang magnetic field ng Jupiter sa misyon ng Europa Clipper?

Ang magnetic field ng Jupiter, na 20,000 beses na mas malakas kaysa sa Earth, ay bumubuo ng malalakas na radiation belt. Ang spacecraft ay dapat makatiis sa patuloy na pambobomba mula sa mga particle na may mataas na enerhiya na nakulong sa mga sinturong ito, na maaaring makagambala sa mga kagamitang elektrikal.

3. Bakit ang Europa Clipper spacecraft ay umiikot sa Jupiter sa halip na pumasok sa isang parking orbit sa paligid ng Europa?

Sa halip na pumasok sa isang parking orbit sa paligid ng Europa, ang spacecraft ay umiikot sa Jupiter mismo. Sa pamamagitan ng paglayo sa Jupiter at sa mga radiation belt nito, ligtas na makakalapit ang spacecraft sa Europa para sa mas malapit na pag-aaral sa panahon ng isang serye ng mga flyby sa panahon ng misyon.

4. Kailan nakatakdang ilunsad ang misyon ng Europa Clipper?

Ang misyon ng Europa Clipper ay kasalukuyang naka-iskedyul para sa paglulunsad sa Nobyembre 2024.