Bagong NASA Mission PACE, Sumusunod sa Climate Science Innovation

Nakumpleto na ng Plankton, Aerosol, Cloud, at ocean Ecosystem (PACE) na spacecraft ng NASA ang paglalakbay nito mula sa Goddard Space Flight Center ng NASA sa Maryland hanggang sa pasilidad ng Astrotech Spacecraft Operations sa Florida. Ang mga inhinyero at technician ay sabik na naghihintay sa pagdating ng PACE upang ihanda ang mga kagamitan sa lupa para sa pag-offload at pagproseso. Ang spacecraft ay sasailalim sa fueling at final encapsulation bago ang inaasahang paglulunsad nito sa unang bahagi ng 2024.

Ang paparating na misyon ng PACE sa isang SpaceX Falcon 9 rocket ay tututuon sa pagsisiyasat sa masalimuot na ugnayan sa pagitan ng karagatan at atmospera. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa pagpapalitan ng carbon dioxide sa pagitan ng dalawang bahaging ito, ang misyon ay naglalayong pahusayin ang pag-unawa ng NASA sa biology ng karagatan, atmospheric aerosol, kalidad ng hangin, at klima. Sa mahigit dalawang dekada ng pandaigdigang mga obserbasyon ng satellite, ang PACE ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagsulong sa mga pagsisikap ng NASA na galugarin ang mga ecosystem ng Earth.

Pinamamahalaan ng Goddard Space Flight Center ng NASA, ang proyekto ng PACE ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng aming pang-unawa sa agham ng klima. Ang misyon ay umaayon sa pangako ng NASA sa pangangalap ng mahahalagang data upang matugunan ang pagbabago ng klima at ang epekto nito sa planeta. Sa pamamagitan ng komprehensibong pagsusuri sa mga pakikipag-ugnayan sa karagatan at atmospera, ang PACE ay may potensyal na palalimin ang aming mga insight sa carbon dioxide dynamics at magbigay ng mahalagang impormasyon para sa pagsubaybay at pagmomodelo ng klima.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ano ang ibig sabihin ng PACE?

A: Ang PACE ay nangangahulugang Plankton, Aerosol, Cloud, at Ocean Ecosystem.

Q: Kailan naka-iskedyul ang PACE para sa paglulunsad?

A: Ang PACE ay naka-target na ilunsad sa unang bahagi ng 2024.

Q: Ano ang tungkulin ng misyon ng PACE?

A: Nilalayon ng misyon na mas maunawaan ang pagpapalitan ng carbon dioxide sa pagitan ng karagatan at atmospera, pagbutihin ang biology ng karagatan at mga obserbasyon ng atmospheric aerosol, at imbestigahan ang kalidad ng hangin at mga sukat na nauugnay sa klima.

Q: Saan pinamamahalaan ang proyekto ng PACE?

A: Ang proyekto ng PACE ay pinamamahalaan ng Goddard Space Flight Center ng NASA.

T: Anong ahensya ang may pananagutan sa pamamahala ng serbisyo sa paglulunsad para sa misyon ng PACE?

A: Ang serbisyo ng paglulunsad para sa misyon ng PACE ay pinamamahalaan ng Programa ng Mga Serbisyo sa Paglulunsad ng NASA, na nakabase sa Kennedy Space Center.

Pinagmulan: NASA, nakuha mula sa https://phys.org/