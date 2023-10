NASA Biosignatures IDEAS Lab: Mag-apply Ngayon para sa Isang Natatanging Karanasan sa Workshop

Nag-aalok ang Astrobiology Program ng NASA ng isang kapana-panabik na pagkakataon para sa mga siyentipiko sa mga institusyon ng US na lumahok sa lab na Biosignatures IDEAS. Ang makabagong workshop na ito ay naglalayong bumuo ng mga bago at groundbreaking na mga panukala ng grant sa pamamagitan ng real-time na pagsusuri ng mga kasamahan.

Ang Biosignatures IDEAS lab ay bubuo ng kumbinasyon ng mga virtual na pre-meeting, in-person session, at virtual session. Ang mga personal na session ay magaganap mula Pebrero 6-8, 2024, habang ang mga virtual na session ay gaganapin sa Pebrero 16, 23, at Marso 1.

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa workshop na ito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga siyentipiko na makipagtulungan sa mga kapantay, makatanggap ng mahalagang feedback, at pinuhin ang kanilang mga panukalang grant sa real-time. Ang pinakalayunin ay bumuo ng isang hanay ng mga panukala na isasaalang-alang para sa pagpopondo sa pamamagitan ng programang Exobiology.

Para mag-apply para sa Biosignatures IDEAS lab, maaaring bisitahin ng mga interesadong siyentipiko ang opisyal na website sa [link para mag-apply]. Dito, makakahanap sila ng higit pang impormasyon tungkol sa workshop at isumite ang kanilang aplikasyon.

Ang kakaibang karanasan sa workshop na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga siyentipiko sa larangan ng astrobiology na dalhin ang kanilang pananaliksik sa mga bagong taas. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng real-time na pagsusuri ng mga kasamahan at pakikipagtulungan, magagawa ng mga kalahok na pinuhin ang kanilang mga ideya at bumuo ng mga matibay na panukala sa pagbibigay na may potensyal na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa larangan.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito na maging bahagi ng NASA Biosignatures IDEAS Lab. Mag-apply ngayon at dalhin ang iyong pananaliksik sa susunod na antas!

Kahulugan:

– Mga Biosignature: Mga tagapagpahiwatig ng nakaraan o kasalukuyang buhay na maaaring makita at mapag-aralan sa iba't ibang kapaligiran.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – isang programa na nagpapatibay ng pagtutulungan at pagbuo ng mga ideyang transformative sa paggalugad sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– NASA Astrobiology Program [walang ibinigay na URL]

– Programa ng Exobiology [walang ibinigay na URL]