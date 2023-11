Bagong Artikulo: Ang Hindi Planong Paglalakbay ng Astronaut Tool Bag ng NASA

By

Sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari, ang isang bag ng kasangkapan na pagmamay-ari ng isang astronaut ng NASA ay nagkaroon ng bagong tungkulin bilang isang satellite pagkatapos na ma-untether sa isang kamakailang spacewalk. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nakakuha ng atensyon ng mga mahilig sa kalawakan at mga astronomo, na itinatampok ang mga hamon na kinakaharap ng mga astronaut sa natatanging kapaligiran ng kalawakan.

Sa isang maintenance walk sa labas ng International Space Station (ISS), nawala ang pagkakahawak ng mga astronaut ng NASA na sina Jasmin Moghbeli at Loral O'Hara sa mahalagang puting satchel na puno ng mga tool. Ang tool bag ay umiikot na ngayon sa Earth humigit-kumulang 200 milya sa itaas ng ibabaw, at makikita ito ng mga tagamasid sa United Kingdom gamit ang mga teleskopyo o binocular.

Habang ang mga alalahanin tungkol sa mga labi ng kalawakan ay itinaas, tiniyak ng mga opisyal ng NASA na ang tool bag ay hindi nagbibigay ng agarang banta sa ISS o iba pang mga satellite sa orbit. Aktibong sinusubaybayan ng ahensya ang trajectory nito at hinuhulaan na mananatili ito sa orbit sa loob ng ilang buwan.

Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala ng mga kumplikado at hindi inaasahang mga hadlang na maaaring lumitaw sa panahon ng mga misyon sa kalawakan, kahit na may pinakamaingat na binalak na mga gawain. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng bag ng tool, ang mga mahilig sa kalawakan at astronomer ay nabighani sa pansamantalang orbital sojourn nito.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga astronaut ay nawalan ng gamit sa kalawakan. Nawalan ng ekstrang glove ang NASA astronaut na si Ed White sa unang American spacewalk noong 1965. Noong 2008, aksidenteng nalaglag din ng astronaut ng NASA na si Heidemarie Stefanyshyn-Piper ang isang tool bag, at noong 2017, dalawang NASA astronaut ang nawalan ng isang piraso ng thermal shielding habang nagsasagawa ng pag-aayos.

Kasalukuyang sinisiyasat ng NASA ang insidente at nagpapatupad ng mga karagdagang hakbang sa kaligtasan upang maiwasang mangyari ang mga naturang kaganapan sa mga spacewalk sa hinaharap. Pansamantala, ang tool bag ay inuri bilang space junk at itinalaga ang identifier na 58229/ 1998-067WC.

FAQ:

Q: Ang tool bag ba ay banta sa International Space Station o iba pang satellite?

A: Hindi, ayon sa mga opisyal ng NASA, ang tool bag ay hindi nagbibigay ng agarang banta sa ISS o iba pang mga satellite sa orbit.

T: Paano masusubaybayan ng mga tagamasid ang orbit ng tool bag?

A: Ang bag ng tool ay maaaring obserbahan gamit ang mga teleskopyo o binocular, partikular sa United Kingdom.

Q: Ito ba ang unang pagkakataon na ang mga astronaut ay nawalan ng gamit sa kalawakan?

A: Hindi, may mga nakaraang pagkakataon kung saan ang mga astronaut ay hindi sinasadyang nawalan ng kagamitan sa mga spacewalk.

Q: Anong mga hakbang ang ginagawa ng NASA para maiwasan ang mga katulad na insidente?

A: Sinisiyasat ng NASA ang insidente at nagpapatupad ng mga pinahusay na hakbang sa kaligtasan para sa mga spacewalk sa hinaharap.

T: Gaano katagal inaasahang mananatili sa orbit ang tool bag?

A: Hinulaan ng NASA na mananatili ang tool bag sa orbit ng ilang buwan bago maghiwa-hiwalay sa atmospera ng Earth.