Bagong Pagtuklas: Tool Bag Nawala ng NASA Astronaut na Nakikita sa UK Skies

Isang kahanga-hangang kaganapan sa paggalugad sa kalawakan ang naganap, na nakakuha ng atensyon ng mga skywatcher sa United Kingdom. Ang mga astronaut ng NASA na sina Jasmin Moghbeli at Loral O'Hara ay hindi sinasadyang nailagay sa isang tool bag habang nagtatrabaho sa isang solar panel repair mission sakay ng International Space Station (ISS). Ngayon, ang nailagay na tool bag na ito ay kapansin-pansing nakikitang umiikot sa Earth, na nag-aalok ng natatanging panoorin para sa lahat ng interesado sa mga misteryo ng kosmos.

Matagumpay na natukoy ng mga nangungunang astronomer mula sa kilalang Virtual Telescope Project ang tool bag, na nagpapahintulot sa mga mahilig na nilagyan ng mga binocular o teleskopyo na pagmasdan ito habang maganda itong gumagalaw sa kalangitan sa gabi. Ang bag, na may istrakturang kasing laki ng briefcase at itinalaga bilang space debris na may numero ng pagkakakilanlan 58229/1998-067WC, ay nakita sa malapit sa ISS.

Upang masaksihan ang pambihirang tanawing ito, ang mga residente ng southern Britain ay may pinakamagandang pagkakataon na tingnan ang mailap na tool bag sa isang partikular na takdang panahon. Kung pinahihintulutan ng mga kondisyon ng panahon, maaaring masulyapan ito ng mga tagamasid sa pagitan ng 6.24pm at 6.34pm sa Martes. Gayunpaman, ang pinakamainam na panahon para masaksihan ang celestial spectacle na ito ay sa Nobyembre 24, mula 5.30pm hanggang 5.41pm.

Habang ang paggalugad sa kalawakan ay madalas na nakatuon sa mga pagsulong sa teknolohiya at siyentipikong pananaliksik, ang kahanga-hangang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin ng hindi mahuhulaan at kahanga-hangang kalikasan ng uniberso. Ang hindi sinasadyang pagtuklas ng tool bag ng Japanese astronaut na si Satoshi Furukawa ay nagdagdag ng nakakaintriga na elemento sa kuwento. Sa isang hindi inaasahang pagliko, talagang sinusubukan ni Furukawa na kumuha ng larawan ng Mount Fuji mula sa ISS nang hindi sinasadya niyang kunan ng larawan ang nawalang item.

FAQ:

Q: Paano ko makikita ang tool bag?

S: Kung mayroon kang binocular o teleskopyo, tumingin sa langit sa mga itinalagang oras at, kung pinahihintulutan ng panahon, maaari mong masilip ang tool bag.

Q: Mapanganib ba ang tool bag?

A: Ang tool bag ay inuri bilang space debris, ngunit ang visual na anyo nito ay hindi nagdudulot ng agarang panganib.

Q: Paano nawalan ng tool bag ang mga astronaut?

A: Habang nagsasagawa ng maintenance sa isang solar panel, ang bag ay hindi sinasadyang nailagay at pagkatapos ay nailabas sa kalawakan.

Q: Maaari ko pa bang obserbahan ang tool bag pagkatapos ng mga tinukoy na petsa?

A: Dahil sa hindi mahuhulaan na katangian ng orbit nito at mga potensyal na pagbabago sa mga kondisyon ng atmospera, maaaring mag-iba ang visibility nang lampas sa mga ibinigay na timing.