Guardians of the Galaxy Vol. 3 Nagbebenta ng Kapos sa Agham ngunit Nakakakuha ng Puso

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ay nakakabighani ng mga madla sa intergalactic na pakikipagsapalaran nito, ngunit ang isang kamakailang pagsusuri ng NASA astronaut na si Chris Hadfield ay nagpapakita na ang pelikula ay may ilang kalayaan na may katumpakan sa siyensiya. Sa partikular, itinuro ni Hadfield ang isang error sa eksena kung saan ang Star-Lord ay lumulutang sa kalawakan nang walang spacesuit sa loob ng mahabang panahon.

Ipinaliwanag ni Hadfield na sa katotohanan, ang isang tao na naiwan sa kalawakan na walang anumang proteksyon ay magkakaroon lamang ng maikling panahon upang mabuhay. Ang oxygen sa daloy ng dugo ay mauubos sa loob ng 15 segundo, na nagiging sanhi ng pagkawala ng malay, at sa loob ng 90 segundo, ang katawan ay makakaranas ng permanenteng pinsala na humahantong sa kamatayan. Habang ang pelikula ay naglalarawan ng mga dramatikong visual effect tulad ng facial bloating at hamog na nagyelo sa mukha ng Star-Lord, sinabi ni Hadfield na ang mga ito ay hindi mangyayari sa ganoong matinding lawak.

Binanggit din niya na ang senaryo ay magiging mas kapani-paniwala para sa isang karakter tulad ni Groot, dahil ang isang punong puno ay maaaring mabuhay sa kalawakan nang hindi dumaranas ng parehong negatibong kahihinatnan bilang isang tao.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang Guardians of the Galaxy Vol. Ang 3 ay hindi ang unang pelikula sa serye na naglalarawan ng mga karakter na nasa panganib sa kalawakan. Sa unang pelikulang Guardians of the Galaxy, parehong may mapanganib na insidente sina Gamora at Star-Lord sa kalawakan kung saan nagyelo ang kanilang laman. Habang isinasama ng mga gumagawa ng pelikula ang ilang makatotohanang aspeto tulad ng pamamaga ng mukha ng Star-Lord upang mapahusay ang emosyonal na epekto, kinikilala ni Hadfield na maaaring hindi makamit ng pelikula ang kabuuang siyentipikong realismo.

Sa kabila ng mga pang-agham na kamalian, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ay nananatiling isang kasiya-siyang konklusyon sa Guardians trilogy, na nakakaakit sa mga manonood sa kanyang paglalakbay sa kosmiko at emosyonal na intensidad.

