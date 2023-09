Ang Astronaut na si Frank Rubio ay Nagtakda ng Bagong US Endurance Record na may 371 Araw sa Kalawakan

Sinira ng Astronaut na si Frank Rubio ang rekord ng single-flight endurance ng US sa paggugol ng 371 araw sa International Space Station (ISS). Nahigitan nito ang dating record na 355 araw na hawak ni Mark Vande Hei. Si Rubio, kasama ang mga cosmonaut na sina Sergey Prokopyev at Dmitri Petelin, ay nakatakdang bumalik sa Earth sa Setyembre 27 pagkatapos ng kanilang pinalawig na pananatili sa kalawakan.

Orihinal na binalak na bumalik noong Marso, si Rubio at ang kanyang mga crewmate ay kailangang manatili sa ISS dahil sa isang coolant leak sa kanilang Soyuz MS-22 ferry ship. Ang pagtagas, na pinaniniwalaang dulot ng micrometeoroid impact, ay nagpilit sa mga tripulante na palawigin ang kanilang pananatili ng anim na buwan. Noong Pebrero, matagumpay na nailunsad ang isang walang pilot na kapalit na Soyuz upang matiyak na ang iskedyul ng pag-ikot ng mga tripulante ng Russia ay nanatili sa track.

Ipinahayag ni Rubio ang mga hamon ng pagiging malayo sa kanyang pamilya sa kanilang mga milestone, tulad ng mga kaarawan at ang kanyang anak na patungo sa kolehiyo, ngunit pinuri ang kanyang asawa at mga anak sa paghawak ng maayos sa sitwasyon. Sa kabila ng mga personal na paghihirap, nakatuon si Rubio sa kanyang trabaho at ginawa ang pinakamahusay sa sitwasyon.

Ang record-breaking accomplishment ni Rubio ay naglalapit sa kanya sa world record na itinakda ng cosmonaut na si Valery Polyakov, na gumugol ng 437 araw at 18 oras sakay ng Russian Mir space station. Ang susunod na crew na nakatakdang palitan si Rubio at ang kanyang mga kasamahan ay kasama sina Oleg Kononenko, Nikolai Chub, at NASA astronaut na si Loral O'Hara, kasama sina Kononenko at Chub na nagpaplanong gumugol ng isang taon sa ISS.

Pinagmulan: The Associated Press