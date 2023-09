Nakatakdang Bumalik sa Earth ang Astronaut na si Frank Rubio Pagkatapos ng Record-Breaking Space Mission

Ang NASA astronaut na si Frank Rubio, na may hawak ng rekord ng US para sa pinakamahabang tuluy-tuloy na oras na ginugol sa kalawakan, ay nakatakdang bumalik sa Earth sa Setyembre 27, na nagtatapos sa isang misyon na tumagal ng mahigit isang taon sa International Space Station (ISS). Si Rubio, kasama ang dalawang Russian cosmonaut na sina Sergey Prokopyev at Dmitri Petelin, ay orihinal na na-stranded sa low-Earth orbit dahil sa isang coolant leak sa kanilang pinaplanong biyahe pauwi, isang Soyuz capsule na naka-dock sa space station, noong Disyembre 2022.

Upang matugunan ang isyu, parehong pinalawig ng NASA at ng Russian space agency na Roscosmos ang ekspedisyon ng crew ng karagdagang anim na buwan. Natukoy nila na ang tumutulo na kapsula ay hindi karapat-dapat na iuwi ang mga tripulante, dahil nagdulot ito ng panganib na mag-overheat sa muling pagpasok sa kapaligiran ng Earth. Bilang resulta, ang mga tripulante ay babalik sa Earth sa isang kapalit na Soyuz capsule na ipinadala na walang laman.

Sa kabuuan ng kanyang pinalawig na misyon sa kalawakan, nanatili si Rubio sa regular na pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya at umasa sa kanyang crew para sa suporta. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng trabaho at pagpapahinga upang mapanatili ang kanyang kalusugan sa isip. Ang misyon ni Rubio, na may kabuuang 371 na magkakasunod na araw sa kalawakan, ay sinira ang dating record ng US na itinakda ng astronaut na si Mark Vande Hei noong 2021.

Sa kabila ng patuloy na digmaang Russia-Ukraine at geopolitical tensions, ipinagpatuloy ng NASA at Roscosmos ang kanilang collaborative na pagsisikap sa ISS. Mahusay na kinuha ng mga tripulante ang balita ng kanilang pinalawig na misyon, at pabirong binanggit ng tagapamahala ng programa ng space station ng NASA, si Joel Montalbano, ang posibilidad na lumipad sa ice cream bilang isang gantimpala.

Ipinahayag ni Rubio, isang medikal na doktor, na hindi niya tatanggapin ang misyon kung alam niyang ilalayo siya nito sa kanyang pamilya sa loob ng mahigit isang taon. Gayunpaman, sinulit niya ang kanyang oras sa kalawakan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng combustion research, pakikilahok sa mga pag-aaral sa kalusugan ng tao, at pag-aalaga sa mga kamatis sa espasyo bilang bahagi ng kanyang paboritong eksperimento sa agham.

Upang masaksihan ang pag-alis ni Rubio sa space station, maaaring tumutok ang mga manonood sa NASA TV sa website ng ahensya sa Setyembre 27. Nakatakdang umalis ang barko sa pantalan ng space station nito sa 3:51 am ET, na may coverage ng landing simula 6 am ET .

Mga Pinagmulan: NASA, Mashable