Ang NASA Astronaut na si Tracy Caldwell Dyson ay Sumali sa Russian Crew sa 2024 Space Mission

Ang NASA astronaut na si Tracy Caldwell Dyson ay inihayag bilang bahagi ng crew para sa MS-25 Soyuz spacecraft mission, na nakatakdang ilunsad sa Marso 2024. Ito ang ikatlong biyahe ni Dyson sa orbit, at makakasama niya ang Roscosmos cosmonaut na si Oleg Novitskiy at Belarus kalahok sa spaceflight na si Marina Vasilevskaya. Ang misyon ay nakatakdang tumagal ng anim na buwan, kung saan babalik si Dyson sa Earth sa taglagas ng 2024.

Ang kasunduan sa pagitan ng NASA at Roscosmos ay nagbibigay-daan para sa mga pinagsama-samang crew, na tinitiyak na mayroong naaangkop na sinanay na mga miyembro sa sakay ng International Space Station (ISS) para sa pagpapanatili at mga spacewalk. Nagbibigay din ito ng mga contingency plan kung sakaling magkaroon ng anumang isyu sa spacecraft ng crew o mga emergency na nangangailangan ng maagang pagbabalik sa Earth.

Kasama sa mga nakaraang ekskursiyon sa kalawakan ni Dyson ang 12-araw na misyon sa space shuttle Endeavour's STS-118 noong 2007, pati na rin ang 174-araw na stint bilang flight engineer para sa Expedition 23/24 noong 2010. Nagsagawa rin siya ng tatlong contingency spacewalk noong 2010 hanggang ayusin ang isang nabigong module ng bomba.

Si Novitskiy, na tatlong beses nang nakapunta sa kalawakan, at Vasilevskaya, na magiging unang Belarusian sa kalawakan, ay magiging bahagi rin ng MS-25 mission. Nakaipon si Novitskiy ng 531 araw sa orbit at nakibahagi pa sa shooting ng isang pelikula sa kalawakan ng Russia na tinatawag na "The Challenge" sa ISS noong 2021.

Ang pagsasama ng mga tripulante mula sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng kahalagahan ng internasyonal na pakikipagtulungan sa paggalugad sa kalawakan. Sa pagpapatuloy ng NASA at Roscosmos sa kanilang partnership, nakatakda ang misyon na higit pang siyentipikong pananaliksik at pagsulong sa ISS.

Pinagmulan: NASA, TASS