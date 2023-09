Matagumpay na Ibinalik ng NASA Space Capsule ang Pinakamalaking Asteroid Soil Sample

By

Matagumpay na naibalik ng OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ang pinakamalaking sample ng lupa na nakolekta mula sa isang asteroid. Ang hugis-gumdrop na kapsula, na inilabas mula sa mothership nang dumaan ito sa Earth, ay nag-parachute sa disyerto ng Utah, na dumarating sa loob ng isang itinalagang zone. Ito ang pangatlong beses na naibalik ang isang sample ng asteroid sa Earth para sa pagsusuri, at ito ang pinakamalaki pa. Ang sample ay nakolekta mula sa asteroid Bennu noong Oktubre 2020.

Ang Bennu ay isang mayaman sa carbon, malapit sa Earth na asteroid na may sukat na 500 metro ang lapad. Ito ay itinuturing na isang relic ng unang bahagi ng solar system at nagtataglay ng mahahalagang pahiwatig sa pinagmulan at pag-unlad ng mga mabatong planeta tulad ng Earth. Ang sample na nakolekta mula sa Bennu ay maaaring maglaman ng mga organikong molekula na kinakailangan para sa paglitaw ng buhay. Ang hypothesis na ito ay sinusuportahan ng mga nakaraang sample na nakolekta mula sa asteroid Ryugu ng misyon ng Japan na Hayabusa2.

Inilunsad ang OSIRIS-REx noong 2016 at umabot sa Bennu noong 2018. Gumugol ito ng dalawang taon sa pag-orbit sa asteroid bago kumuha ng sample ng maluwag na materyal sa ibabaw gamit ang robotic arm nito. Ang spacecraft ay umalis sa Bennu noong 2021 para sa kanyang paglalakbay pabalik sa Earth, na tumama sa itaas na kapaligiran sa 35 beses ang bilis ng tunog. Ang kapsula ay nagtiis ng temperatura hanggang 5,000 degrees Fahrenheit habang bumababa ito, bago ligtas na lumapag sa disyerto ng Utah.

Sa pagkuha, ang sample ay itatago sa isang "malinis na silid" para sa paunang pagsusuri. Pagkatapos ay dadalhin ito sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, kung saan ito bubuksan at hahatiin sa mas maliliit na specimen para ipamahagi sa mga siyentipiko sa 60 laboratoryo sa buong mundo. Samantala, ang pangunahing bahagi ng spacecraft ay inaasahang magpapatuloy sa paglalakbay nito upang tuklasin ang isa pang malapit-Earth asteroid, Apophis.

Ang makasaysayang misyon na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa maagang solar system at ang potensyal para sa buhay sa kabila ng Earth.

