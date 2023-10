Ang Ingenuity Helicopter ay Nagtakda ng Bagong Ground-Speed ​​Record sa Mars

By

Nakamit ng Ingenuity helicopter ng NASA ang isang bagong ground-speed record sa isa sa mga kamakailang paglipad nito sa ibabaw ng Mars. Ang maliit na helicopter ay umabot sa bilis na 22 mph (10 m/s) sa tagal na 121 segundo, na lumampas sa dati nitong record na 17.8 mph (8 m/s) sa loob ng 124.18 segundo.

Mula nang i-deploy ito sa Mars, itinutulak ng Ingenuity helicopter ang mga hangganan ng paglipad sa ibang planeta. Sa kabuuang 62 flight at nadaragdagan pa, inaasahan ng NASA na mas marami pang record ang masisira sa hinaharap.

Sa ika-62 na paglipad nito, naglakbay ang Ingenuity sa layo na 880 talampakan nang pahalang at umabot sa pinakamataas na taas na 59 talampakan. Ang paglipad ay tumagal ng 121.1 segundo at isinagawa sa direksyong Hilagang Silangan.

Ang pangunahing misyon ng Ingenuity ay ang pagkuha ng mga larawan ng ibabaw ng Martian at ipadala ang mga ito pabalik sa punong-tanggapan ng NASA. Ang mga larawang ito ay sinuri upang matukoy ang anumang potensyal na mga pagkakataong pang-agham at upang i-map ang isang kanais-nais na landas para sa Perseverance rover, ang kasama ng helicopter.

Ang mga nakamamanghang tagumpay ng Ingenuity sa Mars ay nagpapakita ng mga pagsulong sa teknolohiya ng aerospace at nagbibigay daan para sa paggalugad sa hinaharap sa Red Planet. Sa bawat paglipad, ang NASA ay nagtitipon ng mahalagang data at mga insight na nakakatulong sa aming pag-unawa sa Mars at sa potensyal nito para sa pagsuporta sa buhay.

Pinagmumulan:

– Ang Ingenuity Flight Log ng NASA

– Credit ng Larawan: NASA