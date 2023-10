Asteroid 1998 HH49: Isang Malapit na Pagsalubong sa Sentry II System ng NASA

Masigasig na sinusubaybayan ng Sentry II system ng NASA ang Near-Earth Asteroids (NEAs) upang matiyak ang kaligtasan ng ating planeta. Ang isang naturang asteroid, na itinalaga bilang 1998 HH49, ay nakakuha kamakailan ng atensyon ng Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) ng NASA.

May sukat na humigit-kumulang 600 talampakan ang laki, ang napakalaking celestial body na ito ay inaasahang gagawa ng malapit na flyby sa Oktubre 17. Bagama't ito ay humigit-kumulang 1.17 milyong kilometro ang layo mula sa Earth sa pinakamalapit na punto nito, ang kamangha-manghang bilis nito na 53,233 kilometro bawat oras ay nagpukaw ng interes ng mga astronomo.

Orihinal na nakita noong Abril 28, 1998, at naobserbahang muli noong Disyembre 1, 2021, ang asteroid na ito ay kabilang sa pangkat ng Apollo. Ang Apollo asteroids ay ipinangalan sa 1862 Apollo asteroid at kilala sa kanilang tendensya na tumawid sa landas ng Earth. Kapansin-pansin, ang klase ng Apollo ang may pananagutan sa pagsabog ng meteor sa Chelyabinsk noong 2013, na nagdulot ng malaking pinsala at pinsala sa Russia.

Bagama't ang 1998 HH49 ay inuri bilang "potensyal na mapanganib" dahil sa laki nito, hinuhulaan ng NASA na magiging ligtas ang paglipad nito. Gayunpaman, binibigyang-diin ng presensya nito ang hindi mahuhulaan ng malawak na uniberso at ang mahalagang papel ng mga ahensya tulad ng NASA sa pagsubaybay sa mga celestial na banta.

Bilang konklusyon, ang Sentry II system ng NASA ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsubaybay sa Near-Earth Asteroids tulad ng 1998 HH49 upang asahan ang mga potensyal na panganib. Bagama't ang paglipad ng partikular na asteroid na ito ay hindi inaasahang magdulot ng banta, ang laki nito ay nagsisilbing paalala ng pangangailangan ng patuloy na pagbabantay sa pagtiyak sa kaligtasan ng ating planeta.

