Matagumpay na Na-3D Print at Sinusuri ng NASA ang Rocket Engine Nozzle para sa Deep Space Missions

Nakamit ng NASA ang isang makabuluhang milestone sa additive manufacturing sa pamamagitan ng matagumpay na 3D printing at pagsubok ng bagong rocket engine nozzle bilang bahagi ng RAMFIRE project nito. Ang RAMFIRE, na nangangahulugang Reactive Additive Manufacturing para sa Fourth Industrial Revolution, ay pinondohan ng Space Technology Mission Directorate (STMD) ng NASA. Ang proyekto ay naglalayong isulong ang additive manufacturing at bumuo ng mga bagong propulsion system para sa hinaharap na deep space mission ng NASA.

Sa pakikipagtulungan sa developer ng materyal na Elementum 3D, lumikha ang mga inhinyero ng NASA mula sa Marshall Space Flight Center ng weldable aluminum na kilala bilang A6061-RAM2. Ang variant ng aluminyo na ito ay nagtataglay ng mga kinakailangang katangian na lumalaban sa init para magamit sa mga rocket engine. Sa pamamagitan ng 3D na pag-print ng nozzle bilang isang piraso, ang oras ng pagmamanupaktura ay makabuluhang nabawasan kumpara sa tradisyonal na ginawang mga nozzle, na maaaring mangailangan ng hanggang 1,000 indibidwal na pinagsama-samang mga bahagi.

Ang 3D na naka-print na RAMFIRE nozzle ay nagsasama ng maliliit na panloob na channel upang palamig ang nozzle sa panahon ng operasyon at maiwasan ang pagkatunaw. Ang magaan na katangian nito ay nagbibigay-daan para sa produksyon ng mga high-strength na bahagi, na nagpapagana ng mga deep space mission na nagdadala ng mas mabibigat na kargamento. Ito ay mahalaga para sa inisyatiba ng Moon to Mars ng NASA, na naglalayong magtatag ng pangmatagalang presensya ng tao sa buwan at kalaunan ay magpadala ng mga misyon ng tao sa Mars.

Ang RAMFIRE nozzle ay sumailalim sa mahigpit na hot-fire testing, kabilang ang iba't ibang fuel configuration, sa Marshall's East Test Area. Ang mga pagsubok ay nagpakita na ang 3D na naka-print na nozzle ay maaaring epektibong gumana sa humihingi ng malalim na espasyo na kapaligiran at makatiis sa thermal, structural, at pressure load. Ang nozzle ay ibinabahagi rin sa mga komersyal na stakeholder at akademya, sa mga kumpanya ng aerospace na sinusuri ang bagong aluminyo na haluang metal at 3D na proseso ng pag-print para sa iba't ibang mga aplikasyon.

Ang tagumpay na ito ng NASA ay nagpapakita ng pagtaas ng paggamit ng additive manufacturing sa paggawa ng mga bahagi ng rocket engine. Ang iba pang mga kumpanya, tulad ng AMCM at Agile Space Industries, ay gumagamit din ng mga teknolohiya sa pag-print ng 3D upang gumawa ng mga combustion chamber at mga kritikal na bahagi ng rocket. Ang mga pagsulong na ito sa additive manufacturing ay mahalaga para sa kinabukasan ng paggalugad sa kalawakan at ang pagbuo ng mga advanced na propulsion system.

