Ang Pag-aaral ng Nanocarriers ay Nagpapakita ng Mataas na Pagkalat ng Antibodies Laban sa Polyethylene Glycol (PEG) sa Populasyon ng German

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Max Planck Institute para sa Polymer Research ay nagbigay liwanag sa pagkalat ng mga antibodies laban sa polyethylene glycol (PEG) sa populasyon ng Aleman. Ang PEG ay isang karaniwang sangkap na ginagamit sa mga pampaganda, pagkain, at gamot. Ang pagkakaroon ng mga antibodies laban sa PEG ay maaaring makabuluhang makaapekto sa pagiging epektibo ng mga medikal na therapy gamit ang mga nanocarrier.

Ang mga mananaliksik ay naglalayong siyasatin ang lawak kung saan ang mga antibodies laban sa PEG ay naroroon na sa lipunang Aleman at kung paano sila makakaapekto sa paggamit ng mga nanocarrier sa mga medikal na paggamot. Ang mga antibodies ay karaniwang ginagawa ng immune system upang labanan ang mga impeksyon sa viral. Gayunpaman, natuklasan na ang mga antibodies ay maaari ring bumuo laban sa PEG, isang molekula na may medyo simpleng istraktura.

Ang PEG ay ginagamit sa medisina upang kumilos bilang isang proteksiyon na patong para sa mga nanosized na carrier ng gamot, na nagpapahusay sa kanilang oras ng sirkulasyon sa daluyan ng dugo. Ito ay partikular na nauugnay para sa pagbuo ng mga nanocarrier sa mga therapy sa kanser. Gayunpaman, natuklasan ng pag-aaral na ang mga antibodies laban sa PEG ay nakakabit sa kanilang mga sarili sa mga pinahiran na nanocarrier, na ginagawa itong nakikita ng immune system at humahadlang sa kanilang mga therapeutic effect.

Sinuri ng research team ang mahigit 500 sample ng dugo na kinuha mula sa mga pasyente noong 2019. Natuklasan nila na ang mga antibodies ng PEG ay nakikita sa 83% ng mga sample. Kapansin-pansin, ang konsentrasyon ng mga antibodies na ito ay natagpuan na inversely proporsyonal sa edad ng mga indibidwal na nasubok, na nagmumungkahi na ang pagkalat ng mga antibodies ay maaaring maimpluwensyahan ng kamakailang pagtaas sa paggamit ng PEG at ang pagkakaiba-iba ng immune system na may edad.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa hinaharap na mga medikal na therapy gamit ang mga nanocarrier. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga therapies ay maaaring kailangang ayusin upang isaalang-alang ang tugon ng immune system sa mga antibodies ng PEG. Maaaring kabilang sa mga posibleng pagbabago ang pagpapalit ng PEG ng mga alternatibong sangkap o pag-indibidwal ng dami ng aktibong sangkap ayon sa konsentrasyon ng antibody sa dugo ng isang pasyente.

Ang karagdagang pananaliksik ay binalak upang tuklasin kung paano maaaring iakma ang mga nanocarrier therapies upang mapagtagumpayan ang mga hamon na dulot ng mga antibodies laban sa PEG. Ang layunin ay upang bumuo ng mga makabagong diskarte na matiyak ang epektibong paghahatid ng mga gamot sa mga medikal na paggamot.

Sa pangkalahatan, binibigyang diin ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pag-unawa sa pagkalat at epekto ng mga antibodies laban sa PEG sa pagbuo ng mga nanocarrier para sa mga medikal na therapy. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamong ito, mapapabuti ng mga mananaliksik ang pagiging epektibo at kaligtasan ng mga paggamot na nakabatay sa nanocarrier at posibleng baguhin ang mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan.

