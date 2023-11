Bagong Insight: Paano Tumutugon ang Cellular Structure sa External Pressure

Ang mga mananaliksik sa National Institute for Materials Science sa Tsukuba, Japan, ay gumamit ng isang makabagong pamamaraan upang pag-aralan kung paano tumutugon ang mga buhay na selula sa panlabas na mekanikal na presyon. Sa pamamagitan ng paglalapat ng puwersa gamit ang mga nano-sized na probes sa pamamagitan ng atomic force microscopy, nagawang imapa ng mga siyentipiko kung paano naipamahagi ang puwersang ito sa cellular surface at sa buong cell.

Gumamit ang team ng machine learning para pag-aralan at gawing modelo ang mga puwersang sinusukat sa pag-aaral. Bilang karagdagan, ang mga diskarte sa pag-aayos at paglamlam ay ginamit upang masuri ang epekto ng pagbaluktot ng puwersa sa mga panloob na istruktura ng cell, lalo na ang mga microtubule at actin filament na bumubuo sa "skeleton" nito.

Ang mga cell ay nagtataglay ng kakayahang umangkop sa iba't ibang kemikal at mekanikal na stimuli mula sa kanilang kapaligiran. Si Dr. Jun Nakanishi, ang pinuno ng Mechanobiology Group sa National Institute for Materials Science, ay nagpapaliwanag na upang mapanatili ang integridad ng cell at mabuting kalusugan, ang mga cell ay gumagamit ng mabilis na mga mekanismo ng feedback upang umangkop sa mga stimuli na ito. Gayunpaman, ang pagkabigo ng cellular response na ito ay na-link sa ilang mga karamdaman, kabilang ang diabetes, Parkinson's disease, atake sa puso, at cancer.

Ang mga nakaraang pag-aaral sa mga tugon ng cellular ay limitado dahil sa mga diskarteng ginamit, kadalasang nangangailangan ng mga cell na nilagyan ng mga sensor, at sa gayon ay nililimitahan ang mga sukat sa isang bahagi lamang ng tugon. Ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay makabagong gumamit ng nanoscale probe upang i-map ang pamamahagi ng puwersa sa isang buong cell na may resolusyon ng nanometer.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga tensional at compressional na pwersa ay ipinamamahagi sa mga actin fibers at microtubule sa loob ng cell upang mapanatili ang hugis nito, katulad ng kung paano gumagana ang mga poste at mga lubid sa isang camping tent. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang nucleus ay gumaganap ng isang papel sa pag-counterbalancing ng mga panlabas na pwersa kapag ang function ng actin fibers ay hindi pinagana, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng panloob na istraktura ng nucleus sa cellular stress response.

Kapansin-pansin, inihambing ng pag-aaral ang mga tugon ng malulusog na selula sa mga selulang may kanser. Ang mga selula ng kanser ay nagpakita ng higit na katatagan sa panlabas na compression kumpara sa mga malulusog na selula at mas malamang na i-activate ang cell death bilang tugon.

Ang mga natuklasan ay hindi lamang nagpapahusay sa aming pag-unawa sa mga kumplikadong intracellular na mekanika na kasangkot sa pagtugon sa stress, ngunit nagpapakita rin sila ng isang pagkakataon upang bumuo ng isang diagnostic tool para sa pagkilala sa malusog at cancerous na mga cell batay sa cellular mechanics. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga ospital sa pagsusuri ng mga feature tulad ng laki, hugis, at istraktura para sa diagnosis ng kanser, na maaaring hindi palaging nagbibigay ng sapat na impormasyon.

Dr. Han Zhang, senior researcher ng Electron Microscopy Group sa National Institute for Materials Science, ay nagmumungkahi na ang pagsukat ng force distribution ay maaaring makabuluhang mapabuti ang diagnostic accuracy, na nagbibigay ng alternatibong paraan para sa pagtatasa ng mga kondisyon ng cell.

FAQ

T: Paano pinag-aralan ng mga mananaliksik ang mga tugon ng cellular sa panlabas na presyon?

A: Gumamit ang mga mananaliksik ng isang pamamaraan na tinatawag na atomic force microscopy, na gumagamit ng nano-sized na probes upang maglapat ng puwersa sa ibabaw ng mga cell.

T: Ano ang isiniwalat ng pag-aaral tungkol sa pagtugon sa cellular stress?

A: Nalaman ng pag-aaral na ang tensile at compressive forces ay ipinamamahagi sa mga actin fibers at microtubule sa loob ng cell upang mapanatili ang hugis nito.

T: Paano naiiba ang mga selula ng kanser sa kanilang tugon sa panlabas na compression?

A: Ang mga selula ng kanser ay nagpakita ng higit na katatagan sa panlabas na compression kumpara sa mga malulusog na selula at mas malamang na i-activate ang cell death bilang tugon.

T: Paano makakaapekto ang pananaliksik na ito sa diagnosis ng kanser?

A: Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang pagsukat ng puwersa sa pamamahagi sa mga cell ay maaaring magbigay ng isang bagong diagnostic tool para sa pagtukoy ng mga malulusog at cancerous na mga cell, na potensyal na mapabuti ang diagnostic accuracy.