Ang mga residente sa hilagang suburb ng Melbourne ay naiwang tuliro sa isang malakas na parang pagsabog na ingay na narinig sa hating gabi. Isang video na kumakalat sa social media ang nakunan ang sandali nang ang isang flash ng liwanag ay sinundan ng isang malakas na putok bago mag-9pm. Ang insidente, na naganap sa Doreen, ay nagtulak sa mga residente na imbestigahan ang pinagmulan ng tunog.

Bagama't nananatiling hindi tiyak ang sanhi ng ingay, may mga lokal na nagpahayag ng kanilang paniniwala na ito ay sanhi ng meteorite. Ang mga katulad na ulat ay lumitaw mula sa ibang mga lugar, kabilang ang Balwyn, Diamond Creek, Doncaster, Fairfield, at Hawthorn. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kaganapan sa rehiyon. Sa isang katulad na insidente noong Agosto, isang bola ng liwanag na sinamahan ng isang malakas na boom ang nasaksihan sa Victorian na kalangitan, at ang space agency sa kalaunan ay nakumpirma na malamang na ang mga labi ng isang Russian Soyuz-2 rocket ay muling pumasok sa kapaligiran ng Earth.

Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat sa kamakailang tulad ng pagsabog na ingay, maraming residente ang naiwang nagtataka tungkol sa kakaibang pangyayari. Ang footage ay nakakuha ng makabuluhang atensyon sa social media, na pumukaw ng mga talakayan at teorya. Ang posibilidad ng isang meteorite o iba pang celestial na bagay na nagdudulot ng ingay ay nakabihag sa isipan ng parehong mga lokal at online na nagmamasid.

Ang pagkahumaling sa hindi maipaliwanag na mga phenomena ay hindi karaniwan. Ang mga tao ay madalas na naiintriga sa mga misteryo na humahamon sa kanilang pag-unawa sa mundo. Ang mga pangyayaring tulad nito ang nagpapaalala sa atin kung gaano kalawak at hindi mahuhulaan ang uniberso.

