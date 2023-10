The Intertwined History of Neanderthal and Homo sapiens: Insights from DNA Analysis

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Geneva (UNIGE) ay nag-aalok ng mga bagong pananaw sa pamamahagi ng Neanderthal DNA sa kasalukuyang Homo sapiens. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Science Advances, ay nagsasaliksik kung paano naipamahagi ang DNA mula sa Neanderthals sa Homo sapiens genome sa nakalipas na 40,000 taon.

Ang pananaliksik ay nagpapakita ng mga banayad na pagkakaiba-iba sa pagkakaroon ng Neanderthal DNA sa iba't ibang yugto ng panahon at heograpikal na mga rehiyon, na nagbibigay-liwanag sa magkakaugnay na kasaysayan ng dalawang species na ito. Matagal nang alam na ang mga Neanderthal at Homo sapiens ay nag-interbred, na nagresulta sa humigit-kumulang dalawang porsyento ng DNA na pinagmulan ng Neanderthal sa mga genome ng kasalukuyang mga Eurasian.

Gayunpaman, ipinapakita ng pag-aaral na ang porsyentong ito ay hindi pare-pareho sa buong Eurasia. Ang Neanderthal DNA ay bahagyang mas sagana sa Asian genome kumpara sa mga European. Ang isang paliwanag ay ang iba't ibang epekto ng natural na pagpili sa mga gene na pinanggalingan ng Neanderthal ay maaaring nagdulot ng mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga populasyon ng Asian at European.

Ang isa pang teorya na iminungkahi ng mga siyentipiko ng UNIGE ay nagmumungkahi na ang mga migratory flow ay maaaring isang mahalagang kadahilanan sa pamamahagi ng Neanderthal DNA. Kapag ang isang lumilipat na populasyon ay naghalo sa isang lokal na populasyon, ang DNA ng lokal na populasyon ay may posibilidad na tumaas sa proporsyon sa distansya mula sa punto ng pinagmulan ng migrating na grupo.

Upang subukan ang teoryang ito, ginamit ng mga mananaliksik ang isang database na naglalaman ng higit sa 4,000 genome ng mga indibidwal mula sa Eurasia na nagmula noong 40,000 taon. Ang kanilang mga istatistikal na natuklasan ay nagpapahiwatig na ang European Paleolithic hunter-gatherers ay may bahagyang mas mataas na proporsyon ng Neanderthal DNA kumpara sa kanilang mga Asian counterparts. Gayunpaman, sa panahon ng Neolithic transition (10,000 hanggang 5,000 taon na ang nakakaraan), nagkaroon ng pagbawas sa proporsyon ng Neanderthal DNA sa mga genome ng Europa, na nagresulta sa bahagyang mas mababang porsyento kaysa sa mga populasyon ng Asya.

Ang pagdating ng mga unang magsasaka mula sa Anatolia at sa rehiyon ng Aegean sa panahong ito, na nagdala ng mas kaunting Neanderthal DNA, ay lalong nagpalabnaw sa konsentrasyon ng Neanderthal DNA sa Europa. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa ebolusyonaryong paglalakbay at proseso ng hybridization ng dalawang species na ito.

Sa konklusyon, ang pagsasama-sama ng sinaunang pananaliksik sa genome at archaeological data ay nagpapahintulot sa amin na malutas ang kumplikadong kasaysayan ng Neanderthals at Homo sapiens. Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing sanggunian para sa mga pag-aaral sa hinaharap at maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga genetic na profile na lumihis mula sa karaniwan, na posibleng tumuklas ng mabuti o hindi magandang epekto.

Pinagmumulan:

– Orihinal na Artikulo: Paglago Science

– Unibersidad ng Geneva: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/