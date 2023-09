Mahiwagang Ultra-High Energy Source na Sinisiyasat ng mga Astronomo

Ang isang pangkat ng mga astronomo mula sa University of Maryland at sa Michigan Technological University ay nagsagawa ng isang pag-aaral upang siyasatin ang isang misteryosong ultra-high energy na mapagkukunan ng gamma-ray na kilala bilang LHAASO J2108+5157. Ang mga gamma-ray source na ito na may photon energies na higit sa 0.1 PeV ay inuri bilang ultra-high energy (UHE) gamma-ray sources. Ang tunay na katangian ng mga mapagkukunang ito ay hindi lubos na nauunawaan, kaya ang mga astronomo ay patuloy na naghahanap ng mga bagong bagay ng ganitong uri upang matuto nang higit pa tungkol sa mga ito.

Ang koponan na pinamumunuan ni Sajan Kumar ng University of Maryland ay nakatuon sa kanilang pag-aaral sa LHAASO J2108+5157, na isang tulad-puntong pinagmumulan na nauugnay sa isang molecular cloud na matatagpuan mga 10,700 light years ang layo. Ang mga naunang obserbasyon ay walang natukoy na katapat na X-ray sa pinagmulang ito, na nagpapahirap sa pagtukoy sa pinagmulan ng mga paglabas ng gamma-ray nito. Ginamit ng koponan ni Kumar ang Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) at ang High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) upang obserbahan ang LHAASO J2108+5157 at mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga UHE gamma-ray emissions nito.

Ang mga obserbasyon ay walang nakitang anumang makabuluhang paglabas malapit sa posisyon ng LHAASO J2108+5157. Ang spectral analysis ng rehiyon sa paligid ng source ay nagpahiwatig na ang emission ay pare-pareho sa mga nakaraang pag-aaral at malamang ay may leptonic na pinagmulan. Gayunpaman, ang pagtuklas ng bagong molecular cloud sa paligid ng LHAASO J2108+5157 ay nagbibigay ng karagdagang insight sa pinagmulan ng naobserbahang gamma-ray emission. Napagpasyahan ng mga astronomo na mas malamang na ang mga gamma ray ay ginawa sa pamamagitan ng hadronic channel, kung saan ang molecular cloud ang pangunahing target para sa mga cosmic ray particle na pinabilis ng hindi kilalang mga PeVatron.

Ang mga karagdagang obserbasyon at pagsusuri ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang katangian ng LHAASO J2108+5157. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga obserbasyon sa hinaharap ng Cherenkov Telescope Array (CTA) at pagsusuri sa X-ray band ay kailangan para magbigay ng higit pang mga insight sa misteryosong ultra-high na pinagmumulan ng enerhiya.

