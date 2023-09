Ang mga High-Energy Electron mula sa Magnetotail ng Earth ay Maaaring Lumilikha ng Tubig sa Buwan

By

Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga high-energy electron na matatagpuan sa plasma na nakapalibot sa Earth ay lumilikha ng tubig sa buwan. Ang bagong paghahanap na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa pamamahagi ng tubig sa ibabaw ng lunar, lalo na sa mga permanenteng may kulay na rehiyon na hindi nakakatanggap ng sikat ng araw. Ang pag-unawa sa pamamahagi ng tubig sa buwan ay napakahalaga para sa pag-aaral ng ebolusyon nito at pagpaplano ng mga hinaharap na misyon. Ang tubig ay maaaring anihin ng mga astronaut para sa ikabubuhay at maaari ding gawing panggatong para sa karagdagang paggalugad sa kalawakan.

Ang pananaliksik, pinangunahan ng siyentipikong si Shuai Li mula sa Unibersidad ng Hawaii sa Mānoa, ay nag-uugnay sa pagbuo ng tubig sa buwan sa magnetic bubble ng Earth na kilala bilang magnetosphere. Ang magnetosphere ay kumikilos bilang isang kalasag, na nagpoprotekta sa Earth mula sa mga particle na may mataas na enerhiya sa solar wind. Kapag ang solar wind ay nakikipag-ugnayan sa magnetosphere, lumilikha ito ng mahabang magnetic tail sa nightside ng Earth, na tinatawag na magnetotail. Sa loob ng magnetotail na ito, ang mga electron at ions na may mataas na enerhiya ay bumubuo ng isang plasma sheet.

Habang umiikot ang buwan sa Earth, dumadaan ito sa magnetotail na ito, na pinoprotektahan ito mula sa mga naka-charge na particle habang pinapayagan pa ring maabot ng liwanag ang ibabaw ng buwan. Ang nakaraang pananaliksik ay nagpakita na kapag ang buwan ay nasa labas ng magnetotail, ito ay binomba ng solar wind at maliit na dami ng tubig ang nalilikha. Gayunpaman, inaasahan na ang pagbuo ng tubig ay bababa nang malaki sa loob ng magnetotail dahil sa kawalan ng solar wind protons.

Gamit ang data na nakolekta ng Moon Mineralogy Mapper sa Chandrayaan 1 spacecraft, nalaman ni Li at ng kanyang team na ang pagbuo ng tubig sa magnetotail ng Earth ay katulad ng kapag ang buwan ay nasa labas ng magnetotail. Iminumungkahi nito na may mga karagdagang proseso o pinagmumulan ng tubig sa loob ng magnetotail na hindi direktang nauugnay sa solar wind implantation. Natuklasan ng koponan na ang mga high-energy na electron sa magnetotail ay gumagawa ng mga katulad na epekto sa mga ions sa solar wind.

Sinusuportahan ng paghahanap na ito ang nakaraang pananaliksik ni Li na nagpakita ng oxygen sa magnetotail na kalawang na bakal sa mga polar na rehiyon ng buwan. Binibigyang-diin nito ang malalim na koneksyon sa pagitan ng Earth at ng buwan. Ang koponan ay patuloy na mag-iimbestiga sa kapaligiran ng plasma sa paligid ng buwan at pag-aaralan ang nilalaman ng tubig sa mga pole ng buwan sa iba't ibang yugto ng pagdaan ng buwan sa magnetotail.

Ang pananaliksik na ito ay mahalaga bilang bahagi ng programang Artemis, na naglalayong ibalik ang mga tao sa buwan pagsapit ng 2026. Ang mga natuklasang ginawa ay makakatulong sa mas mahusay na pagpaplano at paghahanda para sa mga pinahabang misyon sa ibabaw ng buwan at higit pa.

Source:

– Space.com (Orihinal na Artikulo)