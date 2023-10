Ang Mga Tunog ng Whistling ng Magnetosphere ng Mercury

By

Nakagawa ang mga siyentipiko ng nakakaintriga na pagtuklas tungkol sa magnetic field ng Mercury sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tunog ng planeta, katulad ng pakikinig sa musika. Ang "mga tunog ng pagsipol" na narinig mula sa magnetosphere ng Mercury ay unang nakilala ni Mitsunori Ozaki ng Kanazawa University at isang pangkat ng mga siyentipiko mula sa Japan at France.

Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang Mercury ay may mahinang magnetic field. Gayunpaman, ipinahihiwatig ng mga tunog na ito ng “pagsipol” na talagang malakas ang magnetic field ng planeta. Sa kabila ng pagiging isang mabato na planeta na walang malaking kapaligiran at matatagpuan malapit sa matinding solar radiation at solar wind ng Araw, ang magnetosphere ng Mercury ay nagpapakita ng mga kagiliw-giliw na phenomena.

Ang kakulangan ng ilang partikular na feature na makikita sa ibang mga planeta, tulad ng isang makapal na kapaligiran na naglalaman ng oxygen o radiation belt, ay nagbubunga ng mga tanong tungkol sa pagkakaroon ng aurora sa paligid ng Mercury. Ang mga siyentipiko ay partikular na interesado sa pag-unawa kung paano maaaring mangyari ang mga aurora na ito sa kawalan ng isang makabuluhang kapaligiran.

Ang pananaliksik sa magnetic na kapaligiran ng Mercury ay limitado dahil sa kakulangan ng mga misyon sa kalawakan na nakatuon sa pag-aaral sa planeta. Ang Mariner 10 space probe ng NASA noong 1970s at ang patuloy na Mercury BepiColombo mission, na inilunsad noong 2018, ay nagbigay ng mahalagang data. Ang instrumento ng MIO, bahagi ng misyon ng BepiColombo, ay partikular na idinisenyo upang pag-aralan ang magnetosphere ng Mercury.

Ang data na nakolekta sa pagitan ng 2021 at 2022 gamit ang MIO instrument ay nagsiwalat ng malinaw na ebidensya ng "whistler mode waves" sa magnetosphere ng Mercury. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay pumukaw sa pag-usisa ng mga siyentipiko tungkol sa mga potensyal na pagkakatulad sa pagitan ng Earth at Mercury sa mga tuntunin ng electron-driven chorus, isa pang nakakaintriga na phenomenon.

Ang mga kamakailang natuklasan, na inilathala sa journal Nature Astronomy, ay nagbigay liwanag sa mga misteryosong tunog na ibinubuga ng magnetosphere ng Mercury. Nag-aambag sila sa isang mas mahusay na pag-unawa sa magnetic environment ng Mercury at nag-aalok ng mga insight sa kumplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga planetary magnetic field at ng solar wind.

