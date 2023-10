Ang Loud Boom sa Melbourne ay pinaniniwalaang Meteorite Entry sa Atmosphere

By

Buod: Isang malakas at misteryosong boom na ikinagulat ng mga residente sa isang suburb ng Melbourne ay pinaghihinalaang sanhi ng isang meteorite na pumapasok sa atmospera ng Earth. Ang insidente, na naganap sa Doreen, ay nag-udyok sa maraming mga lokal na kumuha ng mga video at ibahagi ang kanilang mga karanasan sa social media. Habang ang ilan ay nag-isip tungkol sa isang astronomical na kaganapan, ang mga awtoridad ay hindi pa nagkomento sa pinagmulan nito. Ang dalubhasa sa agham na si Dr. Gail Isles mula sa RMIT University ay nagmungkahi na ito ay isang meteor, na posibleng nauugnay sa patuloy na Perseid meteor shower. Gayunpaman, binanggit din niya ang posibilidad na ito ay isang fragment mula sa isang navigation satellite rocket na inilunsad mula sa Plesetsk Cosmodrome ng Russia. Sa isang katulad na insidente noong Agosto, nasaksihan ng mga residente sa Victoria ang isang bola ng liwanag sa kalangitan sa gabi at narinig ang isang malakas na boom, na kalaunan ay kinumpirma ng ahensya ng kalawakan ng Australia na mga space debris mula sa isang Russian Soyuz-2 rocket.

Ang mga residente ng Doreen, isang suburb sa Melbourne, ay nagulat sa isang biglaang tunog na parang pagsabog na naganap bandang alas-9 ng gabi noong Miyerkules. Ang mga video na nakunan ng mga residente ay nagpakita ng isang pagsabog ng liwanag na sinundan ng isang malakas na ingay, na kahawig ng isang pagsabog. Lumitaw ang mga espekulasyon sa mga social media platform habang ibinahagi ng mga residente ang kanilang mga karanasan at kinuwestiyon ang sanhi ng napakalaking pagsabog.

Habang hindi pa nagbibigay ng paliwanag ang mga awtoridad, iminungkahi ni Dr. Gail Isles, isang dalubhasa sa agham mula sa RMIT University, na ang tunog ay maaaring maiugnay sa isang bulalakaw na pumapasok sa kapaligiran ng Earth. Iniugnay niya ito sa patuloy na Perseid meteor shower, na nakatakdang maabot ang pinakamataas nito sa paparating na katapusan ng linggo. Gayunpaman, kinilala rin ni Dr. Isles ang posibilidad na ang boom ay maaaring sanhi ng isang fragment mula sa isang navigation satellite rocket na inilunsad mula sa Plesetsk Cosmodrome ng Russia.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong insidente sa Victoria. Sa isang nakaraang pangyayari noong Agosto, nasaksihan ng mga residente ang isang bola ng liwanag na dumaraan sa kalangitan sa gabi na sinasabayan ng isang malakas na boom. Nang maglaon, kinumpirma ng ahensya ng kalawakan ng Australia na ang kaganapan ay sanhi ng mga labi ng kalawakan mula sa isang Russian Soyuz-2 rocket na muling pumasok sa kapaligiran ng Earth.

