Ang Mahiwagang Pagkislap sa Ulap ng Venus ay Maaaring Mga Meteor na Nagniningas

Matagal nang naguguluhan ang mga mananaliksik sa mahiwagang pagkislap ng liwanag na paminsan-minsan ay nagbibigay liwanag sa mga ulap ng Venus. Dati naisip na kidlat, isang bagong pag-aaral na inilathala sa Journal of Geophysical Research: Planets ay nagmumungkahi ng alternatibong paliwanag. Ang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga misteryosong ilaw na ito ay, sa katunayan, mga meteor na nasusunog sa kapaligiran ng Venus.

Kahit na ang NASA ay nagmungkahi noon na ang Venus ay maaaring magkaroon ng mas maraming kidlat kaysa sa Earth, ang pag-aaral ay nagsasaad na ang pagkakaroon ng kidlat sa Venus ay isang paksa pa rin ng debate. Ang kidlat sa Earth ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng pag-detect ng mga natural na radio wave, at ang mga nakaraang misyon sa Venus ay nakakita ng mga signal na pinaniniwalaang kidlat. Gayunpaman, nabigo ang mas kamakailang mga misyon tulad ng Cassini ng NASA at Parker Solar na makahanap ng mga signal ng radyo mula sa kidlat.

Sa halip na kidlat, iniisip ngayon ng mga mananaliksik na ang mga kidlat na naobserbahan sa umiikot na ulap ni Venus ay maaaring resulta ng mga bulalakaw na nagkawatak-watak sa pagalit na kapaligiran ng planeta. Ang Venus ay may hindi kapani-paniwalang malupit na kapaligiran, na may matinding temperatura at makapal, nakakalason na kapaligiran na puno ng supercritical carbon dioxide at sulfuric acid na ulap.

Sa pamamagitan ng pagbibilang ng bilang ng mga flash na naobserbahan sa Steward Observatory at Akatsuki orbiter ng Japan, tinatantya ng mga mananaliksik na sa pagitan ng 10,000 hanggang 100,000 flashes ay nangyayari taun-taon. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga flash na ito ay kahawig ng mga potensyal na pag-atake ng meteor. Ang kakaibang komposisyon ng atmospera ng Venus ay maaaring maging sanhi ng mga bolang apoy mula sa mga epektong ito upang magsunog nang maliwanag upang matukoy.

Ang pag-unawa sa mga hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mahalaga para sa pagpaplano ng mga misyon sa hinaharap sa Venus, lalo na sa liwanag ng kamakailang ebidensya na nagmumungkahi ng posibleng aktibidad ng bulkan sa ibabaw ng planeta. Kung ang pagtama ng kidlat ay isang alalahanin, ang proteksyon ay kinakailangan para sa mga probe na sumusubok na dumaong sa Venus o sa mga lumulutang sa makapal na kapaligiran nito sa loob ng mahabang panahon.

Sa konklusyon, ang pagtuklas na ang mahiwagang pagkislap sa mga ulap ng Venus ay maaaring mga bulalakaw na nasusunog ay nag-aalok ng mahahalagang insight para sa hinaharap na mga misyon sa planeta. Habang ang presensya ng kidlat ay nananatiling hindi tiyak, ang posibilidad ng mga meteor ay nagbibigay ng mga alternatibong paliwanag para sa mga nakakaintriga na phenomena na ito.

