Ang Pandaigdigang Misteryo ng mga Fairy Circle sa wakas ay nabuksan

Ang mga kakaibang circular patch na kilala bilang "fairy circles" ay nabighani sa mga siyentipiko sa loob ng maraming taon. Ang mga mahiwagang pattern na ito ng tigang na lupa na napapalibutan ng mga singsing ng mga halaman ay matagal nang naobserbahan sa Namibia at Australia, ngunit ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga ito ay naroroon din sa 250 mga lokasyon sa 15 mga bansa.

Ang mga siyentipiko mula sa Universidad de Alicante (UA) sa Spain ay gumamit ng artificial intelligence upang pag-aralan ang mga satellite image at tukuyin ang 263 na mga site na nagpapakita ng mga pattern na katulad ng mga fairy circle. Ang pagtuklas na ito ay nagpapalawak ng aming pag-unawa sa pandaigdigang pamamahagi ng mga lupon ng engkanto, na nagpapakita na ang mga ito ay mas karaniwan kaysa sa pinaniniwalaan dati.

Ang mga rehiyon tulad ng Sahel, Kanlurang Sahara, Horn of Africa, Madagascar, timog-kanlurang Asya, at gitnang Australia ay tahanan ng mga mahiwagang pormasyon na ito. Ang co-author ng pag-aaral, si Emilio Guirado, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagsusuri sa epekto ng mga fairy circle sa mga ecosystem at pagtukoy sa mga salik sa kapaligiran na nag-aambag sa kanilang pagbuo.

Ang pananaliksik ay nagsiwalat na ang mga partikular na katangian ng lupa at klima, kabilang ang mababang nilalaman ng nitrogen at isang average na pag-ulan na mas mababa sa 200 mm/taon, ay nauugnay sa pagkakaroon ng mga fairy circle. Bukod pa rito, ang mga salik tulad ng albedo (relectivity) at ang estado ng mga aquifer ay gumaganap ng isang papel sa kanilang pagbuo.

Isa sa mga may-akda ng pag-aaral, si Jaime Martínez-Valderrama, ay nagha-highlight sa potensyal na banta sa mga fairy circle na dulot ng labis na paggamit ng tubig sa lupa sa mga tuyong rehiyon. Iminumungkahi din ng pag-aaral na ang mga pattern na ito sa lupa ay maaaring magsilbi bilang mga tagapagpahiwatig ng pagkasira ng ecosystem at maaaring maimpluwensyahan ng patuloy na krisis sa klima.

Higit pa rito, ang mga mananaliksik ay lumikha ng isang pandaigdigang atlas ng mga lupon ng engkanto at isang database na maaaring makatulong sa pag-aaral ng katatagan ng mga pattern ng mga halaman na ito sa pagbabago ng klima at iba pang mga kaguluhan.

Binibigyang-liwanag ng pag-aaral ang mahiwagang bilog ng mga engkanto, na inilalahad ang kanilang pandaigdigang presensya at nag-aambag sa ating pag-unawa sa kanilang pagbuo at kahalagahan sa ekolohiya.

"Ang mga kakaibang bilog na tinatawag na fairy circles na naglalaro sa tuyong lupain ng Namibia at Australia ay na-map na ngayon sa 15 bansa" - Universidad de Alicante (UA)