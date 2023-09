NASA Tinapos ang Mars Oxygen-Generating Experiment

By

Kamakailan ay inihayag ng NASA ang pagtatapos ng Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), isang eksperimento na idinisenyo upang kunin ang oxygen mula sa atmospera ng Mars. Ang MOXIE, na nilikha ng mga inhinyero at siyentipiko mula sa MIT, ay pinatakbo ng 16 na beses sa panahon nito sa pulang planeta, na gumagawa ng kabuuang 122 gramo ng oxygen. Ang pinakamataas na rate ng produksyon nito ay 12 gramo bawat oras, na lumampas sa orihinal na layunin ng NASA. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay nito, walang mga plano para sa isang MOXIE 2.0.

Ang prosesong ginamit ng MOXIE ay nagsasangkot ng pagsala ng papasok na hangin upang alisin ang alikabok at pagkatapos ay i-compress at iinit ito sa 800°C (1,470°F). Sa ganitong temperatura, ang oxygen ay maaaring makuha mula sa carbon dioxide sa kapaligiran ng Martian. Sinuri ang nakuhang oxygen bago ilabas pabalik sa atmospera. Inabot ng dalawang oras ang pag-init ng unit bago magsimula ang proseso ng pagkuha.

Ang MOXIE ay isang natatanging karagdagan sa Perseverance rover, dahil ito ay naglalayong suportahan ang paggalugad ng tao sa Mars. Ipinakita nito na posible para sa isang crew na mabuhay sa Mars at makauwi gamit ang mga mapagkukunang magagamit sa ibabaw. Ang konsepto ng in-situ resource utilization (ISRU) ay isang paksa ng malaking interes sa loob ng NASA at sa mga kasosyo nito, habang tinutuklasan nila ang mga posibilidad ng mga pangmatagalang misyon.

Ang oxygen na nabuo ng MOXIE ay may iba't ibang potensyal na aplikasyon, na ang pinakamahalaga ay ang paggamit nito bilang propellant para sa mga rocket. Gayunpaman, kakailanganin ang malaking dami para sa layuning ito. Sa kabila ng tagumpay ng eksperimento at ang kaalamang natamo mula rito, kasalukuyang walang planong bumuo ng MOXIE 2.0. Sa halip, ang susunod na hakbang ng NASA ay kasangkot sa pagbuo ng isang full-scale system na kinabibilangan ng oxygen generator na katulad ng MOXIE, pati na rin ang isang paraan para sa pagtunaw at pag-iimbak ng nabuong oxygen.

Pinagmulan: NASA