Kinokontrol ng Parasite ang Ant Behavior gamit ang Temperature Switch

Natuklasan ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Copenhagen na ang lancet liver fluke, isang parasitic worm na nakakahawa sa mga ants, ay may kakaibang switch na "on/off" na nagbabago sa gawi ng host nito. Ang switch ay isinaaktibo sa pamamagitan ng temperatura, kung saan ang parasitic worm ay nagmamanipula lamang ng pag-uugali ng langgam kapag ang temperatura ay mababa. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Behavioral Ecology, ay nagbibigay liwanag sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng mga parasito at ng kanilang mga host.

Ang mga parasito na kumokontrol at nagmamanipula sa pag-uugali ng kanilang mga host ay kilala sa kalikasan. Ang Cordyceps, isang pamilya ng zombifying parasitic fungi, ay isang pangunahing halimbawa. Ang mga fungi na ito ay nakakahawa sa iba't ibang uri ng insekto, binabago ang kanilang pag-uugali at sa huli ay humahantong sa kanilang sariling pagpaparami. Ang lancet liver fluke ay may katulad na kakayahan na manipulahin ang host nito, ngunit ang bagong pananaliksik na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng temperatura sa pag-activate ng gawi na ito.

Kapag nahawahan ng liver flukes ang mga langgam, karamihan sa kanila ay nagtatago sa tiyan ng langgam, na pinoprotektahan ng isang kapsula. Ang isang liver fluke ay nakakabit sa utak ng langgam, na pumipilit sa langgam na i-clamp ang mga mandibles nito sa ibabaw ng isang talim ng damo. Ipinoposisyon nito ang langgam sa paraang mas malamang na kainin ito ng mga nagpapastol na mammal. Ang proteksiyon na kapsula ay natutunaw sa loob ng mga bituka ng bagong host, at ang liver flukes ay patungo sa atay. Ang fluke na nakakabit sa utak ng langgam ay nagsasakripisyo ng sarili, na nakikinabang sa iba pang mga parasito.

Ang mga nakaligtas na liver flukes ay kumakain sa dugo ng host, nagiging adulto, at nangingitlog. Ang mga itlog na ito ay excreted sa dumi ng host, na kung saan ay natupok ng snails. Ang mga snails pagkatapos ay umuubo ng mga larval flukes kasama ng mucus, na umaakit sa mga ants na kumakain ng larvae, na nagpatuloy sa pag-ikot.

Ang mga nakaraang pag-aaral sa laboratoryo ng isa sa mga mananaliksik, si Brian Lund Fredensborg, ay nagpakita na ang mga nahawaang langgam ay mas malamang na kumagat ng isang dahon sa ilalim ng mas mainit na temperatura. Upang higit pang imbestigahan ito, napagmasdan ng mga mananaliksik ang mga nahawaang langgam sa ligaw habang sinusubaybayan ang temperatura at halumigmig. Kinumpirma ng mga resulta ang mga natuklasan sa laboratoryo, na nagpapakita na ang mga nahawaang langgam ay mas malamang na ilakip ang kanilang mga sarili sa tuktok ng mga blades ng damo sa mas malamig na temperatura at pinakawalan ang kanilang kagat habang tumataas ang temperatura.

Ang pag-unawa kung paano manipulahin ng mga parasito ang kanilang mga host ay mahalaga para sa pag-unawa sa biodiversity at ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga species. Itinatampok ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng temperatura sa pag-trigger ng mga naturang manipulasyon at nagbibigay ng mga bagong insight sa pag-uugali ng mga parasitized na langgam sa kanilang natural na tirahan.

Kahulugan:

– Lancet liver fluke: Isang parasitic worm na nakahahawa sa iba't ibang host, kabilang ang mga snails, ants, at grazing mammals.

– Parasitism: Isang relasyon sa pagitan ng dalawang organismo kung saan ang isa ay nakikinabang sa kapinsalaan ng isa.

– Behavioral Ecology: Isang siyentipikong journal na naglalathala ng pananaliksik sa pag-uugali ng mga hayop na may kaugnayan sa kanilang kapaligiran.

Pinagmulan: Unibersidad ng Copenhagen