Isang Bagong "Giant" Dinosaur na Nahukay sa Spain

Natuklasan kamakailan ng mga mananaliksik sa Spain ang isang hindi kilalang species ng dinosauro na nabuhay 122 milyong taon na ang nakalilipas. Ang dinosaur, na kilala bilang Garumbatitan morellensis, ay isang herbivore na may mahabang leeg at tinatayang may sukat na higit sa 80 talampakan ang haba at nakatayo na mahigit 30 talampakan ang taas. Ayon sa mga paleontologist na sina José Miguel Gasulla at Francisco Ortega mula sa National University of Distance Education ng Spain, ang Garumbatitan morellensis ay malamang na isa sa pinakamalaking dinosaur na naitala.

Sa isang pag-aaral na inilathala sa Zoological Journal ng Linnean Society, inilarawan ng mga mananaliksik ang anatomical na katangian ng bagong species ng dinosaur. Ang sauropod ay may mahabang leeg, mahabang buntot, maliit na ulo, at makapal, parang haliging mga binti. Ang hanay ng mga anatomikal na tampok na ito ay nagpapakilala sa Garumbatitan morellensis mula sa iba pang mga herbivorous na dinosaur.

Ang pagtuklas ng bagong species ng dinosaur na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa evolutionary history ng mga sauropod sa Europe. Si Pedro Mocho, isa sa mga may-akda ng pag-aaral, ay nagsabi na ang Garumbatitan ay isa sa pinakamalaking sauropod na matatagpuan sa Lower Cretaceous ng Europe. Ang mahusay na napreserbang mga labi ng dinosaur na ito ay nag-aambag ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga naunang miyembro ng isang pangkat ng sauropod na tinatawag na Somphospondyli, na siyang tanging pangkat ng sauropod na naroroon sa Iberian Peninsula bago ang malawakang pagkalipol ng mga di-avian na dinosaur.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pag-aaral ng Garumbatitan morellensis ay magbibigay liwanag sa paunang ebolusyon ng pangkat na ito ng sauropod. Sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng mga labi nito, umaasa ang mga siyentipiko na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga katangian at pag-uugali ng mga sinaunang higanteng ito.

