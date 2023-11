The Changing Landscape: Gender Disparities in Science

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa PLOS Biology ay nagpapakita na habang ang mga kawalan ng timbang sa kasarian ay nagpapatuloy sa loob ng siyentipikong komunidad, may mga palatandaan ng pag-unlad. Sa pangunguna ni John Ioannidis ng Meta-Research Innovation Center ng Stanford University, sinuri ng pag-aaral ang data mula sa database ng Scopus, na sumasaklaw sa 5.8 milyong mga may-akda sa lahat ng mga siyentipikong disiplina.

Sa kasaysayan, nangingibabaw ang mga lalaki sa larangan ng agham, na may malaking pagkakaiba sa representasyon. Gayunpaman, natuklasan ng pag-aaral na ang agwat ng kasarian ay lumiliit, kahit na mabagal. Sa lahat ng mga may-akda, mas marami pa rin ang mga lalaki kaysa sa mga babae ng 1.88 beses, ngunit ang bilang na ito ay bumaba mula 3.93 beses para sa mga may-akda bago ang 1992 hanggang 1.36 beses para sa mga may-akda pagkatapos ng 2011.

Kapansin-pansin, ang pagsusuri ay nakatuon din sa mga nangungunang nabanggit na may-akda, na kumakatawan sa mga pinaka-maimpluwensyang boses sa kani-kanilang larangan. Kabilang sa eksklusibong grupong ito, patuloy na nahihigitan ng mga lalaki ang mga kababaihan nang 3.21 beses, isang pagbaba mula 6.41 beses para sa mga matatandang may-akda hanggang 2.28 beses para sa mga nagsimulang mag-publish pagkatapos ng 2011.

Ang mga natuklasan ay higit na nagtatampok sa heterogeneity sa mga siyentipikong disiplina, na may iba't ibang antas ng representasyon ng kasarian sa mga nangungunang may-akda. Sa katunayan, 18% lamang ng mga siyentipikong subfield sa loob ng pinakabatang pangkat ng mga may-akda ang nagpakita ng pantay o higit na representasyon ng mga kababaihan bilang mga nangungunang may-akda.

Sinuri din ng pag-aaral ang mga imbalance ng kasarian sa mga bansang may mataas na kita kumpara sa ibang mga bansa. Bagama't nabawasan ang mga hindi balanseng kasarian sa paglipas ng panahon sa parehong mga grupo, ang mga bansa sa labas ng mga bansang may mataas na kita ay nagpakita ng kaunting pagpapabuti sa mga tuntunin ng mga pagkakaiba ng kasarian sa mga nangungunang nabanggit na may-akda.

Bilang karagdagan, ang isang mas malapit na pagsusuri ay nagsiwalat na habang ang mga kababaihan ay bumubuo ng isang makabuluhang proporsyon ng pinakabatang grupo ng mga may-akda, ang kanilang pag-unlad sa ganap na pagkapropesor ay nanatiling bihira. Iminumungkahi nito ang pangangailangan para sa mga pagpapabuti sa mga landas ng promosyon para sa mga mahuhusay na siyentipiko, anuman ang kasarian.

Sa buod, ang pag-aaral ay naglalarawan ng pag-unlad na ginawa sa pagbabawas ng mga pagkakaiba ng kasarian sa loob ng siyentipikong pag-akda, ngunit kinikilala na ang makabuluhang puwang para sa pagpapabuti ay nananatili. Ang mga pagsisikap na tugunan ang mga kawalan ng timbang na ito ay dapat magpatuloy upang lumikha ng isang mas inklusibo at patas na pamayanang siyentipiko.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang database ng Scopus?



A: Ang database ng Scopus ay isang komprehensibong repositoryo na kinabibilangan ng mga papel mula sa iba't ibang larangang siyentipiko. Ginamit ito sa pag-aaral upang suriin ang komposisyon ng kasarian ng mga may-akda.

T: Paano natukoy ang pagkakakilanlan ng kasarian para sa mga may-akda sa pag-aaral?



A: Ang pagkakakilanlan ng kasarian ay itinalaga nang may mataas na katiyakan gamit ang database ng Scopus, na malamang na umasa sa iba't ibang mga indicator tulad ng mga pangalan ng may-akda at mga kaakibat.

T: Mayroon bang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga bansang may mataas na kita at iba pang mga bansa sa mga tuntunin ng pagkakaiba ng kasarian?



A: Natuklasan ng pag-aaral na ang mga kawalan ng timbang sa kasarian ay bumaba sa paglipas ng panahon sa parehong mga bansang may mataas na kita at iba pang mga bansa. Gayunpaman, ang ibang mga bansa ay nagpakita ng kaunting pagpapabuti sa mga tuntunin ng hindi balanseng kasarian sa mga nangungunang nabanggit na may-akda.

Q: Ano ang iminumungkahi ng pag-aaral tungkol sa pag-unlad ng mga babaeng siyentipiko?



A: Itinatampok ng pag-aaral na habang ang mga kababaihan ay mahusay na kinakatawan sa pinakabatang grupo ng mga may-akda, ang kanilang pag-unlad sa ganap na pagkapropesor ay nananatiling bihira. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan para sa pagpapabuti sa mga landas ng promosyon para sa mga mahuhusay na siyentipiko, anuman ang kasarian.