Ang Epekto ng Urban Ingay sa Pied Tamarin Monkeys at sa Kanilang Komunikasyon

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Universidade Federal do Amazonas at Anglia Ruskin University (ARU) ay nagsiwalat kung paano iniangkop ng critically endangered pied tamarin monkeys ang kanilang mga diskarte sa komunikasyon bilang tugon sa polusyon sa ingay na dulot ng tao. Ang mga unggoy na ito, na katutubong sa isang maliit na lugar sa gitnang Brazil, ay pangunahing umaasa sa mga vocal call at scent marking upang makipag-usap ngunit nahaharap ngayon sa hamon ng pag-angkop sa mga kapaligiran sa lunsod.

Ang pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng mga obserbasyon sa siyam na grupo ng mga ligaw na pied tamarin, na sinusubaybayan ang kanilang pag-uugali sa loob ng 10 araw. Ang pangunahing pinagmumulan ng ingay na gawa ng tao sa kanilang tirahan ay trapiko sa kalsada, ngunit ang mga ingay mula sa mga sasakyang panghimpapawid, mga bisita sa parke, at mga operasyong militar ay nag-ambag din sa pangkalahatang antas ng ingay.

Natuklasan ng pag-aaral ang isang ugnayan sa pagitan ng pagtaas ng ingay sa lunsod at ang dalas ng mga marka ng pabango sa mga unggoy. Dahil ang kanilang vocal communication ay nahahadlangan ng ingay, ang mga unggoy ay higit na umaasa sa mga marka ng pabango upang maghatid ng mga mensahe.

Gumagamit ang mga pied tamarin ng iba't ibang marka ng pabango para sa iba't ibang layunin, kabilang ang impormasyon sa teritoryo at reproductive. Ang evolutionary adaptation na ito ay nagpapahintulot sa kanila na makipag-usap sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, maaaring hindi ito kasing epektibo ng mga vocal na tawag, lalo na't ang kanilang tirahan ay nagiging pira-piraso dahil sa urbanisasyon.

Si Dr. Jacob Dunn, isang Associate Professor sa Evolutionary Biology sa ARU, ay nagbigay-diin na ang mga aktibidad ng tao ay may makabuluhang pagbabago sa mga acoustic landscape kung saan maraming mga species ang orihinal na inangkop. Ang pagtaas ng scent marking sa mga pied tamarin ay naisip na isang flexible adaptation sa mga pagbabagong ito sa kanilang kapaligiran.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay-liwanag sa mga pagbabago sa pag-uugali ng mga hayop sa mga kapaligiran sa lunsod at itinatampok ang mga potensyal na hamon na kinakaharap ng mga critically endangered species tulad ng pied tamarin. Ang mga karagdagang pag-aaral ay kinakailangan upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang ingay sa lungsod sa iba pang aspeto ng kanilang pag-uugali at pangkalahatang kaligtasan.

