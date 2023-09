Pinapataas ng mga Unggoy ang Paggamit ng Mga Marka ng Pabango Para Mabayaran ang Polusyon sa Ingay ng Tao

Natuklasan ng isang bagong pag-aaral na pinapataas ng mga pied tamarin ang kanilang paggamit ng mga marka ng pabango upang mabayaran ang polusyon ng ingay ng tao. Ang pied tamarin ay isang primate species na matatagpuan sa gitnang Brazil, ngunit ang tirahan nito ay lalong naaapektuhan ng mga urban na kapaligiran. Ang pag-aaral, na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Universidade Federal do Amazonas at Anglia Ruskin University, ay gumamit ng pagsubaybay sa radyo upang obserbahan ang pag-uugali ng siyam na magkakahiwalay na grupo ng mga ligaw na pied tamarin. Nalaman ng mga mananaliksik na ang dalas ng pagmamarka ng pabango ay tumaas alinsunod sa mga antas ng ingay na dulot ng trapiko sa kalsada, sasakyang panghimpapawid, mga bisita sa parke, at aktibidad ng militar. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga unggoy ay higit na umaasa sa scent marking kapag ang kanilang vocal communication ay nagiging hindi gaanong epektibo dahil sa ingay ng tao.

Ang komunikasyon ay mahalaga para sa kaligtasan ng isang species, at ang mga pied tamarin ay gumagamit ng scent marking upang ihatid ang reproductive at territorial information. Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Tainara Sobroza, ay nagpapaliwanag na maraming mga species ang umaasa sa mga acoustic signal para sa mahahalagang impormasyon, tulad ng pag-akit ng kapareha, paghahanap ng pagkain, at mga alerto sa predator. Ang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang urbanisasyon at pagtaas ng antas ng ingay ay nakakaapekto sa komunikasyon ng mga tamarin. Habang ang tanawin ng lunsod ay nakapasok sa kanilang teritoryo, ang pagmamarka ng pabango ay nagiging mas laganap bilang isang paraan ng komunikasyon.

Ang co-author na si Dr. Jacob Dunn ay nagsabi na ang mga tao ay nagpakilala ng karagdagang stimuli sa mga soundscape ng mga hayop, na nilulunod ang mga natural na tunog. Ang tumaas na paggamit ng scent marking ng mga pied tamarin ay nakikita bilang isang nababaluktot na tugon sa pagbabagong ito sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi tulad ng mga vocal na tawag, ang mga scent marking ay hindi epektibo para sa long-distance na komunikasyon. Dahil ang tirahan ng mga tamarin ay nagiging mas pira-piraso at ang mga grupo ay nagiging mas hiwalay, ang adaptasyon na ito ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa isang species na nasa critically endangered status.

Sa pangkalahatan, itinatampok ng pag-aaral ang mga paraan kung saan inaangkop ng mga hayop ang kanilang pag-uugali bilang tugon sa mga pagbabagong dulot ng tao sa kanilang kapaligiran. Ang pag-unawa sa mga adaptasyon na ito ay mahalaga para sa mga pagsisikap sa pag-iingat at pagtiyak sa kaligtasan ng mga endangered species.

Source:

– Tainara V. Sobroza et al, Ang pied tamarins ba ay nagpapataas ng scent-marking bilang tugon sa ingay sa lunsod?, Ethology Ecology & Evolution