Ang Potensyal na Bagong Gamot ng Alzheimer ay Nakakabawas sa Pamamaga ng Utak at Pinapahusay ang Memorya

Ang mga mananaliksik mula sa The Picower Institute for Learning and Memory sa MIT ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa paggamot ng Alzheimer's disease sa pamamagitan ng pagbuo ng isang gamot na nagpapababa ng pamamaga sa utak at nagpapabuti ng memorya. Ang gamot, na tinatawag na A11, ay nagta-target ng genetic transcription factor na tinatawag na PU.1, na responsable para sa sobrang pagpapahayag ng mga nagpapaalab na gene sa mga immune cell ng utak sa panahon ng Alzheimer's disease. Pinipigilan ng A11 ang aktibidad ng PU.1 sa pamamagitan ng pagkuha ng mga protina na pumipigil sa pagpapahayag ng mga nagpapaalab na gene na ito.

Ang pamamaga ay isang pangunahing bahagi ng patolohiya ng Alzheimer's disease, at napatunayang mahirap ang paghahanap ng mabisang paggamot. Sa pamamagitan ng mga preclinical na pagsusuri sa mga kultura ng selula ng tao at mga modelo ng mouse ng Alzheimer, natuklasan ng mga mananaliksik na binabawasan ng A11 ang pamamaga sa mga cell na tulad ng microglia ng tao at maraming mga modelo ng mouse ng Alzheimer's disease. Ito rin ay makabuluhang nagpapabuti ng katalusan sa mga daga.

Inihambing ng mga mananaliksik ang expression ng gene sa mga sample ng utak ng postmortem mula sa mga pasyente ng Alzheimer at mga kontrol na hindi Alzheimer. Natuklasan nila na ang Alzheimer's ay nagreresulta sa malalaking pagbabago sa microglial gene expression, at ang pagtaas ng PU.1 na nagbubuklod sa mga target na nagpapaalab na gene ay isang mahalagang bahagi ng mga pagbabagong ito. Pagbaba ng aktibidad ng PU.1 sa isang modelo ng mouse ng pinababang pamamaga at neurodegeneration ng Alzheimer.

Sinuri ng team ang mahigit 58,000 maliliit na molekula upang makahanap ng mga compound na maaaring mabawasan ang pamamaga at mga gene na nauugnay sa Alzheimer na kinokontrol ng PU.1. Ang A11 ang pinakamakapangyarihan sa anim na huling kandidato. Sa mga eksperimento na isinagawa sa mga cell na tulad ng microglia ng tao, binawasan ng A11 ang pagpapahayag at pagtatago ng mga nagpapaalab na cytokine at pinigilan ang microglia na mag-overreact sa mga nagpapaalab na pahiwatig.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang bumuo at subukan ang A11 bilang isang paggamot para sa Alzheimer's disease. Ang promising na gamot na ito ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mas epektibong mga therapy para sa mapangwasak na neurodegenerative disorder na ito.

Pinagmumulan:

– Depinisyon ng Alzheimer's Disease: Ang Alzheimer's disease ay isang sakit na umaatake sa utak, na nagiging sanhi ng pagbaba ng kakayahan sa pag-iisip na lumalala sa paglipas ng panahon. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng demensya at bumubuo ng 60 hanggang 80 porsiyento ng mga kaso ng demensya. Walang kasalukuyang lunas para sa Alzheimer's disease, ngunit may mga gamot na makakatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas.

– Kahulugan ng MIT: Ang MIT ay isang acronym para sa Massachusetts Institute of Technology. Ito ay isang prestihiyosong pribadong unibersidad sa pananaliksik sa Cambridge, Massachusetts na itinatag noong 1861. Ito ay isinaayos sa limang Paaralan: arkitektura, engineering, humanities, sining at agham panlipunan, pamamahala, at agham. Kasama sa epekto ng MIT ang maraming siyentipikong tagumpay at pagsulong sa teknolohiya. Ang misyon nito ay maghanap ng pangunahing kaalaman tungkol sa kalikasan at pag-uugali ng mga sistema ng pamumuhay at ang paggamit ng kaalamang iyon upang mapahusay ang kalusugan, pahabain ang buhay, at bawasan ang sakit at kapansanan.

– National Institutes of Health Definition: Ang National Institutes of Health (NIH) ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos na responsable para sa biomedical at pampublikong pananaliksik sa kalusugan. Nagsasagawa ito ng sarili nitong siyentipikong pananaliksik sa pamamagitan ng Intramural Research Program (IRP) nito at nagbibigay ng pangunahing biomedical research funding sa non-NIH research facility sa pamamagitan ng Extramural Research Program nito. Ang misyon nito ay maghanap ng pangunahing kaalaman tungkol sa kalikasan at pag-uugali ng mga sistema ng pamumuhay at ang paggamit ng kaalamang iyon upang mapahusay ang kalusugan, pahabain ang buhay, at bawasan ang sakit at kapansanan.