Isang Bagong Pangkalahatang Batas ng Kalikasan: Nalalapat ang Ebolusyon sa Lahat ng Kumplikadong Sistema

Isang pangkat ng mga siyentipiko at pilosopo ang nagpakilala ng isang groundbreaking na konsepto na tinatawag nilang "isang nawawalang batas ng kalikasan." Pinagtatalunan nila na ang ebolusyon ay hindi limitado sa biyolohikal na buhay ngunit isang pangunahing proseso na naaangkop sa lahat ng kumplikadong sistema sa uniberso, mula sa mga celestial na katawan hanggang sa mga atomic na istruktura. Iminumungkahi ng team ang "Law of Increasing Functional Information," na nagsasaad na ang anumang sistema, buhay man o walang buhay, ay mag-evolve kung ang iba't ibang configuration ay sasailalim sa pagpili batay sa functionality.

Tinutukoy ng mga mananaliksik ang tatlong pagtukoy sa mga katangian ng umuusbong na mga sistema: multiplicity ng mga bahagi, pagkakaiba-iba ng mga kaayusan, at pagpili para sa function. Iminumungkahi nila na ang mga katangiang ito ay karaniwan sa mga kumplikadong umuusbong na sistema sa iba't ibang larangan.

Ang susi sa unibersal na batas ng kalikasan na ito ay nakasalalay sa konsepto ng "pagpili para sa paggana." Pinalawak ng mga mananaliksik ang teorya ng natural na seleksyon ni Darwin, na ikinategorya ang pag-andar sa tatlong magkakaibang uri: katatagan, pabago-bagong pagtitiyaga, at pagiging bago. Ang pag-andar ay hindi na limitado sa mga katangian ng kaligtasan, ngunit kasama ang mga katangian na nag-aambag sa patuloy na pag-iral, pagkakaiba-iba, at pagiging kumplikado ng isang system.

Ang pag-aaral ay naglalarawan ng teoryang ito na may mga halimbawa mula sa parehong biyolohikal at hindi biyolohikal na konteksto. Itinatampok nito ang ebolusyonaryong paglalakbay ng buhay sa Earth, mula sa paglitaw ng photosynthesis hanggang sa pagbuo ng mga kumplikadong pag-uugali. Gayunpaman, ang konsepto ng ebolusyon ay lumalampas sa organikong buhay. Ang kaharian ng mineral, halimbawa, ay nagpapakita ng sarili nitong evolutionary pathway, kung saan ang mga simpleng pagsasaayos ng mineral ay nagbunga ng mga mas kumplikado sa paglipas ng panahon.

Higit pa rito, ang mga bituin mismo ay kumakatawan sa isang ebolusyonaryong kababalaghan sa pamamagitan ng paggawa ng mas mabibigat na elemento, na nag-aambag sa pagkakaiba-iba at pagiging kumplikado ng kemikal ng uniberso.

Binibigyang-diin ng pananaliksik na ang Darwinian evolution ay isang espesyal na kaso sa loob ng mas malawak na natural na phenomenon na ito. Iminumungkahi nito na ang mga prinsipyong nagtutulak sa pagkakaiba-iba ng buhay sa Earth ay nalalapat din sa mga walang buhay na sistema.

Ang pag-aaral na ito, na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ay isang collaborative na pagsisikap na kinasasangkutan ng mga siyentipiko mula sa iba't ibang disiplina. Sa pamamagitan ng pagkilala sa unibersal na tendensya ng mga kumplikadong sistema upang makabuo ng bago, katatagan, at dynamic na pagtitiyaga, muling tinutukoy ng pananaliksik na ito ang ating pag-unawa sa ebolusyon bilang isang likas na katangian ng ating patuloy na umuunlad na uniberso.

Pinagmumulan:

– Mga pamamaraan ng National Academy of Sciences