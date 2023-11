Mga Bagong Milestone na Nakamit sa Fall 2023 Convocation: Pagdiwang sa Mga Pioneer ng Agham at Art

Sa panahon ng Fall 2023 Convocation na ginanap sa Place des Arts, humigit-kumulang 1,000 estudyante ang lumakad sa yugto ng Salle Wilfrid-Pelletier upang matanggap ang kanilang mahusay na mga degree. Sinamantala ng Unibersidad ang pagkakataong ito upang kilalanin ang mga natatanging indibidwal para sa kanilang mga kahanga-hangang kontribusyon sa agham at sining.

Ang isa sa mga taong pinarangalan sa seremonya ng umaga ay si MiMi Aung, na itinanghal sa prestihiyosong Doctor of Science, honoris causa. Si Aung, isang pioneering space engineer, ay gumawa ng kasaysayan habang nagtatrabaho sa Jet Propulsion Laboratory (JPL) ng NASA. Pinangunahan niya ang paglikha at matagumpay na paglipad ng kauna-unahang sasakyang panghimpapawid upang makamit ang pinapagana at kontroladong paglipad sa ibang planeta. Ang groundbreaking na sasakyang panghimpapawid na pinangalanang "Ingenuity" ay lumipad sa manipis na kapaligiran ng Mars at nanatiling naka-airborne sa loob ng kahanga-hangang 39 segundo. Kung ikukumpara, ang unang paglipad ng magkapatid na Wright sa Earth ay tumagal lamang ng 12 segundo. Ang katalinuhan ni Aung ay humantong sa mahigit 60 matagumpay na misyon para sa "Ingenuity" sa nakalipas na ilang taon. Sa pagpapalawak ng kanyang abot-tanaw, sumali kamakailan si Aung sa Project Kuiper ng Amazon bilang direktor ng pamamahala ng teknikal na programa, kung saan nilalayon niyang pataasin ang global broadband internet access sa pamamagitan ng satellite network sa mababang orbit ng Earth.

Sa seremonya ng Convocation sa hapon, pinarangalan ng Unibersidad si Robert Houle, isang pintor at nagtapos ng McGill, na may iginagalang na titulong Doctor of Laws, honoris causa. Ang paglalakbay ni Houle bilang isang residential school survivor ay humantong sa kanya upang makahanap ng aliw at ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpipinta at pagguhit. Sa nakalipas na limang dekada, siya ay naging isa sa mga kilalang tao sa kontemporaryong sining ng Canada. Inialay ni Houle ang kanyang buhay sa pagtataguyod para sa pagkilala sa mga katutubong artista at pagtatatag ng pamumuno ng Katutubo sa loob ng mga institusyong pang-akademiko at pangkultura. Kapansin-pansin, siya ang naging unang tagapangasiwa ng kontemporaryong sining ng Katutubo sa Canadian Museum of Civilization at siya rin ang unang propesor ng Indigenous Studies sa Ontario College of Art and Design. Ang mga pambihirang kontribusyon ni Houle sa sining ng Canada ay umani sa kanya ng maraming parangal, kabilang ang Janet Braide Memorial Award para sa Kahusayan sa Kasaysayan ng Sining ng Canada, na dalawang beses niyang napanalunan.

Ipinagdiwang ng Fall 2023 Convocation ang mga tagumpay ng mga kahanga-hangang indibidwal na ito na nagtulak sa mga hangganan ng agham at sining. Ang kanilang mga maimpluwensyang kontribusyon ay walang alinlangan na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na umabot sa mga bagong taas at lumikha ng kanilang sariling mga pamana.

FAQ

Ano ang honoris causa?

Ang Honoris causa ay isang Latin na termino na ginagamit upang ipahiwatig ang isang honorary degree na iginawad ng isang unibersidad o institusyon nang hindi nakumpleto ng tatanggap ang karaniwang mga kinakailangan sa akademiko.

Sino si MiMi Aung?

Si MiMi Aung ay isang pioneering space engineer na nanguna sa paglikha at paglipad ng kauna-unahang sasakyang panghimpapawid, na pinangalanang "Ingenuity," upang makamit ang pinapagana at kontroladong paglipad sa ibang planeta.

Sino si Robert Houle?

Si Robert Houle ay isang artista, nakaligtas sa residential school, at kilalang tao sa kontemporaryong sining ng Canada. Kilala siya sa kanyang walang sawang adbokasiya para sa mga katutubong artista at pamumuno sa loob ng mga institusyong pang-akademiko at pangkultura.