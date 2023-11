Inihayag ng Archaeological Discovery ang Mga Sinaunang Tao na Nagsuot ng Sapatos sa South Africa

Ang mga arkeologo ay gumawa kamakailan ng isang groundbreaking na pagtuklas sa Cape Coast ng South Africa na humahamon sa aming pag-unawa sa mga maagang pagsulong ng teknolohiya ng tao. Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang mga sinaunang tao ay maaaring nakasuot ng sapatos noong Middle Stone Age, isang panahon na kilala rin bilang Mesolithic period sa prehistory ng Africa. Ang pagtuklas na ito, na itinayo noong 75,000 at 150,000 taon na ang nakalilipas, ay tumutukoy sa posibilidad na ang mga sinaunang tao ay nagtataglay ng higit na kumplikadong pag-iisip kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Ang pinakaunang kilalang sapatos, ayon sa mga naunang natuklasang arkeolohiko, ay nagsimula lamang noong mga 6,000 taon at natagpuan sa mga bahagi ng Europa. Dati naisip na ang mga tao sa South Africa ay hindi nagsusuot ng sapatos hanggang humigit-kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hinahamon ng bagong ebidensiya sa Cape Coast ng South Africa ang paniwala na ito. Ang mga bakas na fossil sa mga paleosurface ay nagsiwalat kung ano ang pinaniniwalaan ng mga eksperto na mga yapak ng tao na nakasuot ng ilang anyo ng magaspang na saplot na parang sapatos.

Si Bernhard Zipfel, isang mananaliksik sa Unibersidad ng Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute ng Johannesburg, ay nagsasaad na ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao na nag-iwan ng kanilang mga yapak sa Cape Coast sa panahon ng Middle Stone Age ay malamang na nagsuot ng ilang uri ng maagang kasuotan sa paa. Ang mabatong lupain sa baybayin ay nangangailangan ng proteksyon sa paa upang maiwasan ang mga pinsala na maaaring nakamamatay.

Ang mga uri ng sapatos na isinusuot ng mga sinaunang tao ay hindi pa rin tiyak dahil sa pagiging madaling masira ng mga materyales na ginamit. Hindi tulad ng mga artifact na bato, ang kasuotan sa paa na gawa sa mga organikong materyales ay mabilis na bumababa at malamang na hindi mabubuhay sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, ang mga mananaliksik ay gumagamit ng mga bakas na fossil bilang isang paraan upang pag-aralan ang kasuotan sa paa na isinusuot ng ating mga sinaunang ninuno. Kasama sa mga bakas na fossil ang mga imprint na iniwan ng mga sinaunang footprint, body print, at iba pang ebidensya na maaaring magbigay ng mga insight sa sinaunang buhay.

Batay sa hitsura ng mga bakas na fossil, iminumungkahi ni Zipfel na ang mga sinaunang sapatos ay halos kahawig ng "plakkies" o flip flops. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga bakas na fossil at mga sandals na isinusuot ng mga taga-San, ang pinakamatandang naninirahan sa Southern Africa, ay higit pang sumusuporta sa hypothesis na ito.

Upang makakuha ng karagdagang insight, nagsagawa ng mga eksperimento si Zipfel at ang kanyang mga kasamahan sa pagsusuot ng mga modernong reproductions ng iba't ibang uri ng sinaunang kasuotan sa paa habang naglalakad sa parehong mga dalampasigan kung saan minsan gumagala ang mga taong nakasuot ng sapatos na ito. Ang paghahambing ng mga bakas na fossil sa mga modernong track na ginawa ng mga reproductions ay nagsiwalat ng mga makabuluhang ugnayan, na humantong sa mga mananaliksik upang makilala ang hindi bababa sa tatlong natatanging mga track site na ginawa ng mga tao na may suot na sinaunang kasuotan sa paa.

Bagama't nananatili ang ilang tanong at nangangailangan ng higit pang pananaliksik, naniniwala si Zipfel at ang kanyang koponan na ang kanilang mga natuklasan ay nakakatulong sa aming pag-unawa kung kailan unang nagsimulang magsuot ng sapatos ang mga tao. Ang mga natuklasang ito ay malakas na nagmumungkahi na ang rehiyon ng timog Africa ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga nagbibigay-malay at praktikal na kakayahan sa mga sinaunang tao. Ang pananaliksik na isinagawa ni Zipfel at ng kanyang mga kasamahan ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa mga teknolohikal na pagsulong ng ating mga ninuno at nagbibigay ng bagong liwanag sa pagiging kumplikado ng kanilang mga kakayahan sa pag-iisip.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Kailan natuklasan ang pinakaunang kilalang sapatos?

A: Ang pinakaunang kilalang sapatos, na itinayo noong mga 6,000 taon, ay natagpuan sa mga bahagi ng Europa.

Q: Ano ang mga dating paniniwala tungkol sa paggamit ng sapatos sa South Africa?

A: Ito ay pinaniniwalaan na ang mga tao sa South Africa ay hindi nagsusuot ng sapatos hanggang humigit-kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas.

T: Ano ang isiniwalat ng kamakailang pagtuklas sa South Africa?

A: Ang pagtuklas ay nagsiwalat ng mga bakas na fossil ng mga bakas ng paa ng tao na may suot na ilang uri ng crude-like shoe covering, na nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao sa South Africa ay maaaring nagsusuot ng sapatos noong Middle Stone Age.

Q: Anong mga uri ng sapatos ang isinuot ng mga sinaunang tao?

A: Ang mga eksaktong uri ng sapatos na isinusuot ng mga sinaunang tao ay hindi pa rin tiyak dahil sa pagiging madaling masira ng mga materyales. Gayunpaman, batay sa hitsura ng mga bakas na fossil, ang mga ito ay halos kahawig ng mga flip flop.

Q: Bakit makabuluhan ang pagtuklas?

A: Hinahamon ng pagtuklas ang mga nakaraang paniniwala tungkol sa timing at paggamit ng sapatos sa South Africa, na nagmumungkahi na ang mga sinaunang tao ay mas maunlad sa pag-iisip kaysa sa naisip. Itinatampok din nito ang kahalagahan ng rehiyon sa katimugang Aprika sa pag-unlad ng maagang mga kakayahan ng tao na nagbibigay-malay at praktikal.