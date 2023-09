Ang Bagong Pag-aaral ay Nagpapakita ng Potensyal na Solusyon sa Microbe Infestation sa International Space Station

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa sa International Space Station (ISS) ay nagsiwalat ng isang potensyal na solusyon sa patuloy na problema ng microbial infestation. Ang mga mikrobyo, na dinadala ng mga astronaut at kargamento sa ISS, ay maaaring bumuo ng mga hibernating burrow na kilala bilang biofilms. Ang mga biofilm na ito ay nagdudulot ng banta sa kalusugan ng astronaut at maaaring makapinsala sa kagamitan sa istasyon. Gayunpaman, ang isang paggamot na kinasasangkutan ng isang silicon-based na pampadulas ay nagpakita ng mga magagandang resulta sa pagpigil sa pagbuo ng biofilm.

Ang mga biofilm ay mga kumplikadong matrice ng mga cell na ginawa ng mga mikrobyo, at makikita ang mga ito sa iba't ibang mga ibabaw ng ISS, kabilang ang mga space suit at water system. Bagama't ang ilang mikrobyo ay hindi nakakapinsala o kahit na kapaki-pakinabang, ang mga nakakapinsala ay maaaring umiwas sa sistema ng depensa ng katawan at magdulot ng pinsala sa tissue. Ang mga nakakapinsalang mikrobyo na ito ay protektado ng mga biofilm na kanilang nilikha, na nagpapahintulot sa kanila na manatiling tulog at maiwasan ang pagtuklas.

Ang silicon-based lubricant treatment ay unang sinubukan sa Earth at napatunayang epektibo sa pagpigil sa pagbuo ng biofilm. Sa eksperimento ng ISS, ginagamot ng mga astronaut ang mga materyales sa ibabaw gamit ang pampadulas at inilantad ang mga ito sa isang bacteria na tinatawag na Pseudomonas aeruginosa. Pagkatapos ng tatlong araw ng pagpapapisa ng itlog sa istasyon, ang mga pagsusuri ay nagpakita na ang pampadulas ay pumigil sa bakterya mula sa pagtitipon sa mga ibabaw.

Ang pagtuklas na ito ay partikular na makabuluhan para sa mga pangmatagalang misyon sa kalawakan sa buwan at Mars, kung saan ang pagtanggap ng mga ekstrang bahagi o pagbabalik ng crew sa Earth kaagad ay hindi posible. Ang paghahanap ng mga solusyon upang mabawasan ang microbial infestation ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng astronaut at pagtiyak ng functionality ng equipment.

Bukod sa mga aplikasyon nito sa kalawakan, ang pananaliksik na ito ay maaaring magkaroon din ng mga implikasyon sa pagpapanatiling malinis ng mga medikal na device at pagbabawas ng microbe-driven corrosion sa mga industriya tulad ng produksyon ng langis at gas. Ang pag-iwas sa pagbuo ng biofilm ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga panganib ng pagkabigo ng kagamitan at mapanganib na oil spill.

Ang pag-aaral na ito ay nai-publish sa journal npj Microgravity noong Agosto 16, 2021.

