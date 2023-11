Pagbabawas ng Methane Emissions sa Pagsasaka: Isang Pambihirang Pagtagumpay sa Sustainable Agriculture

By

Sa kumperensyang 'Agriculture and Climate Change: Science into Action', ang Teagasc Principal Research Scientist, Prof Sinead Waters, ay nagbahagi ng groundbreaking na pananaliksik bilang bahagi ng proyektong 'Meth-Abate'. Sa pagsisikap na labanan ang nakababahala na antas ng mga greenhouse gas emissions, partikular na ang methane, na nabuo ng industriya ng agrikultura ng Ireland, si Prof Waters at ang kanyang koponan ay nagtatrabaho sa mga bagong teknolohiyang handa sa bukid.

Ang kamakailang data mula sa Environmental Protection Agency (EPA) ay nagsiwalat na ang nakakagulat na 72% ng Irish agri-GHG emissions ay maaaring maiugnay sa methane. Dahil dito, ang industriya ay taimtim na naghahanap ng mga epektibong pamamaraan para mabawasan ang mga emisyong ito.

Ang proyektong 'Meth-Abate' ay nakatuon sa pagbuo ng mga oxidizing methane inhibitor, isang hanay ng mga produkto na ginawa ng GlasPort Bio sa Galway. Napatunayang ligtas para sa pagkonsumo, ang mga compound na ito na nakabatay sa peroxide ay sumailalim sa malawak na pagsubok, na nagpapakita ng kanilang bisa sa pagbabawas ng mga emisyon ng methane mula sa ruminant fermentation.

Ang pinaka-promising na produkto na lumabas mula sa mga pag-aaral na ito ay ang RumenGlas, na gumagamit ng calcium peroxide bilang pangunahing sangkap nito. Itinampok ni Prof Waters ang pagiging epektibo nito sa gastos, na tinatantya na aabot lamang ito sa humigit-kumulang 0.9-13c bawat ulo bawat araw. Naobserbahan ng koponan ang isang makabuluhang pagbawas sa mga emisyon ng methane, na may 17% na pagbaba sa mababang dosis at isang kapansin-pansing 28% na pagbawas sa mataas na dosis kumpara sa control group.

Bukod sa kanilang mga katangian na nagpapababa ng methane, ang mga inhibitor na ito ay nagpapakita rin ng mga potensyal na benepisyo sa pagganap sa pamamagitan ng pag-redirect ng hydrogen sa mga pabagu-bagong fatty acid. Ang paghahanap na ito ay nagpapakita ng isang kapana-panabik na pag-asa para sa mga magsasaka ng hayop, dahil ang pinabuting pagganap ay maaaring mabawi ang gastos ng pagsasama ng feed additive sa kanilang mga operasyon.

Upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyong pangkaligtasan, ang produkto ng RumenGlas ay sasailalim sa pagsusuri ng European Food Safety Authority (EFSA) sa unang bahagi ng 2024. Kapag naaprubahan, ito ay magbibigay ng accessible at mahusay na solusyon para sa mga magsasaka, dahil maaari itong maginhawang ibigay sa pellet form.

Bilang karagdagan sa makabagong gawaing isinagawa ng Teagasc, binigyang-diin ng ibang mga eksperto sa kumperensya ang kahalagahan ng pagbabawas ng mga emisyon ng methane sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga pagsulong sa mga kasanayan sa pag-aanak at pagharap sa mga salik na nauugnay sa edad, tinatantya na ang enteric methane emissions mula sa mga baka ay maaaring mabawasan ng 25% sa 2050.

Napakahalagang kilalanin na ang anumang pinagmumulan ng mga emisyon ng methane, anuman ang bilang ng mga hayop o ang kanilang kontribusyon sa pag-init ng mundo, ay may mahalagang papel sa pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga epektibong estratehiya at teknolohiya tulad ng RumenGlas, ang mga magsasaka ay makakagawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagpapagaan ng epekto sa kapaligiran ng kanilang mga operasyon, na humahantong sa isang mas napapanatiling hinaharap para sa agrikultura.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang mga greenhouse gas emissions?

Ang mga emisyon ng greenhouse gas (GHG) ay tumutukoy sa paglabas ng mga gas sa atmospera ng Earth na nag-aambag sa greenhouse effect. Ang mga gas na ito ay nakakakuha ng init at nagiging sanhi ng global warming at pagbabago ng klima. Kabilang sa mga pangunahing GHG ang carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), at mga fluorinated na gas.

2. Bakit mahalaga ang pagbawas ng methane emissions sa agrikultura?

Ang methane ay isang makapangyarihang greenhouse gas na may mas mataas na potensyal na global warming kumpara sa carbon dioxide. Sa sektor ng agrikultura, ang mga emisyon ng methane ay pangunahing nagmumula sa mga hayop, partikular na mga hayop na ruminant tulad ng mga baka. Ang pagbabawas ng methane emissions sa pagsasaka ay mahalaga para sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima at pagkamit ng sustainability sa agrikultura.

3. Ano ang proyektong 'Meth-Abate'?

Ang proyektong 'Meth-Abate' ay isang inisyatiba sa pananaliksik na isinagawa ng Teagasc, ang awtoridad sa agrikultura at pagpapaunlad ng pagkain ng Ireland. Ang proyekto ay naglalayong bumuo ng mga teknolohiyang nakahanda sa sakahan at mga makabagong solusyon upang mabawasan ang mga emisyon ng methane mula sa pagsasaka ng mga hayop. Ang pangunahing layunin nito ay tukuyin ang mga epektibong pamamaraan para sa pagpapagaan ng epekto sa kapaligiran ng agrikultura habang pinapanatili ang napapanatiling mga kasanayan sa produksyon.

4. Ano ang RumenGlas at paano ito gumagana?

Ang RumenGlas ay isang produkto na binuo ng GlasPort Bio sa Galway bilang bahagi ng proyektong 'Meth-Abate'. Ito ay isang oxidizing methane inhibitor na gumagamit ng calcium peroxide bilang aktibong compound nito. Ang RumenGlas ay gumaganap bilang isang lababo ng hydrogen, na nagre-redirect ng hydrogen sa mga pabagu-bagong fatty acid, sa gayon ay binabawasan ang mga emisyon ng methane mula sa ruminant fermentation. Ibinibigay ito sa anyo ng pellet, na ginagawang maginhawa para sa mga magsasaka na isama ito sa feed ng mga hayop.

5. Ano ang mga potensyal na benepisyo ng paggamit ng RumenGlas?

Bilang karagdagan sa mga katangian nitong nagpapababa ng methane, ang RumenGlas ay nagpapakita ng mga potensyal na benepisyo sa pagganap para sa mga hayop. Sa pamamagitan ng pag-redirect ng hydrogen sa mga pabagu-bagong fatty acid, maaari itong mapabuti ang pagganap ng hayop, na nag-aambag sa pagtaas ng produktibo. Ang pagpapahusay na ito sa pagganap ay maaaring potensyal na mabawi ang halaga ng pagsasama ng RumenGlas sa feed, na ginagawa itong isang matipid na solusyon para sa mga magsasaka.

