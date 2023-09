NASA Discovers "Carbon-Bearing" Molecules sa Atmosphere ng Exoplanet K2-18 b

Inihayag ng NASA na ang data mula sa James Webb Space Telescope ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng mga "carbon-bearing" molecule sa kapaligiran ng exoplanet K2-18 b. Matatagpuan sa humigit-kumulang 120 light years ang layo sa habitable zone ng host star nito, ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag sa mga nakaraang obserbasyon na ginawa ng Hubble Space Telescope na nagpahiwatig ng pagkakaroon ng hydrogen-rich atmosphere at tubig na natatakpan ng karagatan sa K2-18 b.

Ang K2-18 b, na natuklasan noong 2015 ng Kepler Space Telescope, ay umiikot sa host na red dwarf star nito tuwing 33 araw sa layong humigit-kumulang 13 milyong milya. Bagama't ang distansyang ito ay humigit-kumulang isang-katlo ng distansya sa pagitan ng Mercury at ng Araw sa ating solar system, ang katotohanan na ang mga red dwarf na bituin ay mas maliit at mas malamig ay nagbibigay-daan sa K2-18 b na umiral sa loob ng habitable zone kung saan posibleng may likidong tubig.

Bilang isang "mini-Neptune," ang K2-18 b ay humigit-kumulang 8.6 beses na mas malaki kaysa sa Earth. Ang ganitong uri ng exoplanet ay hindi umiiral sa ating solar system, at ang mga astronomo ay may limitadong pag-unawa sa kanilang mga atmospheres. Gayunpaman, naniniwala ang NASA na ang mga "Hycean" na mundong ito, tulad ng K2-18 b, ay nag-aalok ng mga magagandang kapaligiran para sa pagkakaroon ng buhay.

Ang mga kamakailang obserbasyon na ginawa ng teleskopyo ng Webb ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng methane at carbon dioxide sa kapaligiran ng K2-18 b. Higit pa rito, ang kakulangan ng ammonia at ang potensyal na pagtuklas ng dimethyl sulfide ay nagmumungkahi ng posibilidad ng mga karagatan ng tubig sa ilalim ng mayaman sa hydrogen na kapaligiran ng planeta.

Bagama't ang kasaganaan ng mga molekulang ito ay makabuluhan, sinabi ng NASA na hindi nito ginagarantiyahan ang kakayahan ng planeta na suportahan ang buhay. Ang K2-18 b ay may mas malaking radius kaysa sa Earth, at ang karagatan nito ay maaaring masyadong mainit o hindi talaga likido. Ang karagdagang mga obserbasyon ng exoplanet ay kinakailangan upang makakuha ng higit pang data at makakuha ng isang mas malinaw na pag-unawa sa komposisyon at kakayahang matirhan nito.

Ang Webb telescope ay hindi maaaring obserbahan nang direkta ang K2-18 b dahil sa liwanag ng host star nito. Sa halip, umaasa ang mga astronomo sa paraan ng pagbibiyahe, kung saan nakikita nila ang bahagyang pagdidilim ng liwanag ng bituin habang dumadaan ang planeta sa harap nito. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan para sa pagsusuri ng liwanag na dumadaan sa kapaligiran ng exoplanet, na nagbibigay ng mga insight sa komposisyon nito.

Binibigyang-diin ng NASA na ang pagtuklas na ito ay simula pa lamang, dahil marami pang mga obserbasyon sa mga potensyal na habitable-zone exoplanet na darating. Inaasahan ng ahensya na ang mga obserbasyon ng Webb sa hinaharap ay magbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa mga exoplanet at ang kanilang potensyal para sa pagsuporta sa buhay.

Mga Pinagmulan: NASA, University of Cambridge