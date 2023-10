Hinahamon ng mga Bagong Tuklas ang Kumbensyonal na Pag-unawa sa Atmosphere ni Venus

By

Sa mga nakalipas na taon, kilala ang Venus sa malupit at hindi magandang kapaligiran nito. Gayunpaman, dalawang magkahiwalay na pangkat ng siyensya ang nakagawa ng mga groundbreaking na pagtuklas na maaaring magbago ng ating pang-unawa sa kalapit na planetang ito sa atmospheric phenomena.

Isang pangkat ng mga planetary scientist ang nagmungkahi ng isang teorya na ang maliwanag na pagkislap na naobserbahan sa atmospera ng Venus ay maaaring sanhi ng mga meteor. Ang teoryang ito ay nagdulot ng pagkamausisa tungkol sa kung ano ang tunay na nangyayari sa Venus at hinahamon ang kumbensyonal na paniniwala na ang mga kidlat ay nauugnay sa mga bagyo ng kidlat.

Noong 2021, sa malapit na paglipad sa gilid ng gabi ng Venus, naka-detect ang Parker Solar Probe ng mga radio wave na kilala bilang “whistler waves.” Ang mga alon na ito, na mabilis na nagbabago ng dalas, ay naobserbahang lumilipat pababa patungo sa Venus, salungat sa kung ano ang inaasahan kung ang mga ito ay sanhi ng kidlat.

Ang space physicist na si Harriet George at ang kanyang koponan sa University of Colorado Boulder ay nakakita ng isang kawili-wiling katangian ng mga Venusian whistler wave na ito. Iminumungkahi nila na ang mga kaguluhan sa mahinang magnetic field ng Venus, sa halip na kidlat, ay maaaring maging responsable sa pagbuo ng mga alon na ito. Habang lumilipat at muling kumonekta ang mga linya ng magnetic field, napakaraming enerhiya ang inilalabas, na posibleng makabuo ng naobserbahang mga whistler wave.

Ang mga magnetic reconnection ay na-link sa iba't ibang phenomena sa ibang mga kapaligiran, tulad ng pagpapabilis ng solar wind at pag-trigger ng mga aurora sa Earth. Ang mga katangian ng mga magnetic reconnection na ito ay umaayon sa kakayahang lumikha ng mga whistler wave sa Venus, ayon sa mga mananaliksik.

Ang mga pagtuklas na ito ay nagdaragdag ng pagiging kumplikado sa aming pag-unawa sa mga proseso ng atmospera ng Venus. Bagama't maaaring mapag-aalinlanganan ang paniwala ng patuloy na pagkidlat sa Venus, ang misteryong pumapalibot sa pinagmulan at kalikasan ng mga whistler wave nito ay lumalim. Napukaw nito ang interes ng mga planetary scientist at astronomer, na sabik na galugarin pa ang celestial na kapitbahay na ito.

Pinagmulan: Ang orihinal na artikulo [magbigay ng buong pamagat ng orihinal na artikulo] ay nai-publish [magbigay ng petsa ng publikasyon] sa [magbigay ng pangalan ng publikasyon].