Natuklasan ng South African Farmer ang Rare Meteorite Fragment

Isang magsasaka sa South Africa ang nakagawa ng pambihirang pagtuklas, na natuklasan ang dalawang magkahiwalay na meteorite fragment sa kanyang ari-arian sa Northern Cape. Ito ay nagmamarka ng unang meteorite na pagtuklas sa South Africa sa mahigit 40 taon at dinadala ang kabuuang kumpirmadong bilang ng meteorite sa bansa sa 51. Ang mga fragment ay opisyal na pinangalanang Brierskop at Wolfkop pagkatapos ng mga kalapit na landmark.

Ang mga meteorite ay mga fragment ng bato na nabubuhay sa kanilang paglalakbay sa atmospera ng Earth pagkatapos na ilabas mula sa kalawakan. Nagbibigay sila sa mga siyentipiko ng mahahalagang insight sa pagbuo ng ating solar system at ang organikong buhay na nilalaman nito. Ang mga meteorite ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng natural na pamana at hinahanap ng mga museo at kolektor sa buong mundo.

Ang paghahanap ng mga meteorite ay isang mapaghamong gawain, dahil kadalasang natutuklasan ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakataon o pagkatapos na masaksihan sa mga kaganapan sa meteor fireball. Ang karamihan ng mga meteorite ay nagmula sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter, na may maliit na porsyento na nagmumula sa buwan at Mars. Ang Antarctica at ang Sahara Desert ay mainam na mga lokasyon para sa paghahanap ng mga meteorite dahil sa kanilang tigang na klima, na tumutulong sa pangangalaga.

Sa South Africa, ang mga meteorite ay inuri bilang pambansang pamana at pinoprotektahan ng batas. Dapat na maayos na maimbak at mapangalagaan ang mga ito sa mga akreditadong institusyon para sa pananaliksik sa hinaharap. Ang mga kamakailang natuklasan ng magsasaka sa South Africa ay nagpapakita ng potensyal para sa karagdagang mga natuklasan ng meteorite sa bansa.

Ang mga pagsulong sa teknolohiya, tulad ng mga network ng camera na nagre-record ng mga meteor fireball trajectories, ay naging mas madali upang mahanap ang mga meteorite fall site. Ang mga hakbangin sa agham ng mamamayan na kinasasangkutan ng mga boluntaryong paghahanap sa lupa ay nag-ambag din sa pagtuklas ng mga meteorite. Sa tinatayang 10 hanggang 50 meteorite na dumarating sa ibabaw ng Earth bawat araw, malamang na marami pang naghihintay na matagpuan.

Kahulugan:

– Meteorite: Isang piraso ng mabatong space debris na nakaligtas sa banggaan sa Earth.

– Chondrite: Ang pinakamatandang bato sa solar system, mula noong 4.567 bilyong taon.

– Heritage Act: Isang batas na nag-uuri ng ilang mga bagay bilang pambansang pamana at pinoprotektahan ang mga ito mula sa pinsala, pag-aalis, pag-export, o kalakalan nang walang wastong mga permit.

– Citizen Science: Ang paglahok ng mga boluntaryo sa siyentipikong pananaliksik at pangongolekta ng datos.

